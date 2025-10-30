Con Belmonte y Zeballos, Úbeda comienza a perfilar un once para visitar a Estudiantes

Por primera vez desde que pegó la vuelta, Boca prescindirá de su máxima figura para encarar un partido clave contra Estudiantes: Leandro Paredes. El cinco campeón del mundo quedó suspendido por la quinta amarilla que recibió ante Barracas Central y, si bien se «limpió» para el Superclásico, no podrá jugar el próximo domingo en La Plata. En ese contexto, este jueves en La Bombonera Claudio Úbeda comenzó a diagramar el equipo sin su estrella y con dos sorpresas.

¿Quién ocupará su lugar en el eje? Todo indica que será Tomás Belmonte, quien le habría ganado la pulseada a Ander Herrera y volvería a ser titular luego de diez partidos. El ex-Lanús había sufrido un desgarro que lo marginó de cuatro partidos del Torneo Clausura y, cuando regresó, la dupla Paredes-Battaglia se había asentado en el mediocampo.

Williams Alarcón dejó dudas luego de su floja actuación del lunes y le cedería el lugar a Exequiel Zeballos, de gran ingreso ante Belgrano y Barracas. Con el Chango, el DT volvería a optar por un extremo natural, algo que venía haciendo con Brian Aguirre por el costado derecho y que cambió ante el Guapo.

La disyuntiva principal con respecto a la formación de Boca, que además de Paredes no contará nuevamente con Rodrigo Battaglia, es decir, la columna vertebral del medio, ya empieza a tener certezas tras el táctico en La Bombonera. Milton Delgado se ganó un lugar y seguirá como titular en lugar del ex Atlético Mineiro.

Por su parte, Juan Barinaga y Miguel Merentiel, los dos averiados que dejó el 3-1 contra el Guapo del lunes, entrenaron sin inconvenientes en el retorno a los entrenamientos y están disponibles. La idea del cuerpo técnico es mantener el esquema, con el doble nueve compartido entre la Bestia y Milton Giménez, que llegan con la pólvora cargada.

Con dos cambios, el once de Boca que se perfila contra Estudiantes

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.