Con Acru y Tobi, Mar del Plata seré sede de un destacado encuentro de freestyle

El próximo 6 de diciembre a las 20:00 la Plaza de la Música (Constitución 5780) será escenario de un evento inédito para los amantes del freestyle y el rap, que reunirá a competidores de plaza junto a figuras que llenan estadios.

La velada tendrá como protagonista al máximo exponente del rap argentino actual, Acru. El artista, que evolucionó de freestyler a músico de estudio, llega tras el lanzamiento de “Throw up session Vol. 5”, una entrega de cinco canciones que coronan un año de intensa actividad en el estudio y en los escenarios.

Acru no estará solo. Lo acompañará Tobi, rapero y cantante que aportará frescura y versatilidad, además de las batallas de la competencia en su edición “Copa de verano”. Allí se enfrentarán figuras nacionales como MKS, Facu HDR y CTZ contra los mejores exponentes de Mar del Plata, en una apuesta por visibilizar y potenciar el talento local.

La propuesta combina música y competencia. Acru y Tobi estarán a cargo de los shows, mientras que los freestylers consagrados medirán su talento frente a representantes locales, quienes buscarán dejar todo en el escenario para imponerse ante sus referentes.