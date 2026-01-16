El pequeño Bastián Jerez, el menor que resultó gravemente herido luego de que la UTV en la que iba con su familia en Pinamar choque contra una camioneta, será sometido a una nueva operación la cual se focalizará en la zona del hígado, la más afectada por el accidente.

Según el último parte médico difundido este viernes y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas “el ingreso a quirófano para la exploración y el cierre abdominal será según su evolución”.

En caso de llevarse a cabo la intervención durante la misma “se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal”, según se había indicado el jueves.

En tanto, el Dr. Diego Fernández (M.N. 94.846), jefe hepatobiliar y director del programa de trasplante hepático en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, explicó cómo será la nueva operación de Bastián.

“Lo que hicieron en una primera instancia fue salvarle la vida a Bastián que era lo principal y tratar de contener el daño del hígado que era muy severo, una hemorragia muy importante con pérdida de sangre importante. Se hizo un tapón, un empaquetamiento del hígado que es lo que se llama packing, para contener la pérdida y recuperar al paciente”, indicó en diálogo con TN.

Asimismo, añadió: “Bastián estuvo en la terapia intensiva, hace unos días hicieron una revisión que fue una segunda cirugía tratando de ver si eso seguía con pérdidas hemáticas o biliares y, aparentemente, estaba bastante controlado”.

“Hoy tiene lo que se llama un abdomen contenido que no terminó de cerrar porque no está cerrado definitivamente y el packing, que es este taponamiento y este vendaje al hígado todavía adentro, lo que es algo antinatural. Es un vendaje y eso hay que sacarlo porque después de 48 o 72 horas se puede generar una infección porque es un cuerpo extraño”, dijo.

El Dr. Fernández señaló que además se debe “revisar finalmente si hay que hacer una reparación de algo más delicado del hígado como pueden ser sus arterias o sus venas, ya en un contexto de mejor estabilidad y de un paciente un poco más recuperado, que puede ser lo que está sucediendo en estos días”.__IP__

“Las complicaciones son múltiples hay un compendio, pero, básicamente, el hígado pierde sangre y bilis cuando tiene alguna laceración de esta magnitud. Si hoy tenemos contenida la pérdida de sangre y eso está cicatrizado o generó coágulos adecuados, la segunda cosa más frecuente que puede ocurrir es que tenga una fuga de bilis que son conductos pequeños para lo cual se dejan drenajes al exterior para poder igualmente sacar ese packing y dejar cerrado su abdomen”, explicó.