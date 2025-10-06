Ciudad

¿Cómo se cocina el poder económico en Argentina y por qué todavía nos pega en el presente?

por mdphoy

¿Cómo se cocina el poder económico en Argentina y por qué todavía nos pega en el presente? Venite a la presentación de “La dictadura del capital financiero” de Bruno Nápoli.

El libro trae nuevas hipótesis y documentos sobre el sistema financiero durante la última dictadura, con lupa en sus responsables económicos a lo largo de 5 décadas. Una reescritura actualizada para entender por qué ciertas fórmulas se repiten y cómo impactan en la vida cotidiana.

Bruno Nápoli es docente, ensayista e investigador en Historia Económica y DDHH. Curó la obra de Osvaldo Bayer en Argentina y Alemania, publicó más de una docena de libros y llevó más de 260 charlas por el país y Europa. Hoy investiga el cruce entre leyes económicas y seguridad interior.

Te esperamos el jueves 9 de octubre, 18 horas en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (H. Yrigoyen 1549). Bruno Nápoli dialoga con el periodista Mario Giannotti.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*