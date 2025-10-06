¿Cómo se cocina el poder económico en Argentina y por qué todavía nos pega en el presente? Venite a la presentación de “La dictadura del capital financiero” de Bruno Nápoli.

El libro trae nuevas hipótesis y documentos sobre el sistema financiero durante la última dictadura, con lupa en sus responsables económicos a lo largo de 5 décadas. Una reescritura actualizada para entender por qué ciertas fórmulas se repiten y cómo impactan en la vida cotidiana.

Bruno Nápoli es docente, ensayista e investigador en Historia Económica y DDHH. Curó la obra de Osvaldo Bayer en Argentina y Alemania, publicó más de una docena de libros y llevó más de 260 charlas por el país y Europa. Hoy investiga el cruce entre leyes económicas y seguridad interior.

Te esperamos el jueves 9 de octubre, 18 horas en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (H. Yrigoyen 1549). Bruno Nápoli dialoga con el periodista Mario Giannotti.