Cómo quedó la interna de Boca en medio de la crisis: jugadores, cuerpo técnico y dirigencia

Boca transita los días más turbulentos de los últimos años. Eliminado de la Copa Argentina y sin victorias hace 11 partidos en un nuevo año sin participar de la Copa Libertadores, la crisis se profundizó y ya no solo se grafica en lo futbolístico.

La sucesión de fracasos, la carencia de títulos desde 2023 y el estallido del hincha en los últimos partidos en La Bombonera fue construyendo un denso clima interno que ahora escaló tras la decisión de Miguel Ángel Russo de colgar a Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi. ¿Cómo está la interna en medio de la crisis?

Con todos las áreas del club en el ojo de la tormenta, el aire se corta con tijera en Ezeiza por estas horas. El primer punto que da cuenta de ello es que en la últimas horas transcendió la posibilidad concreta de que Juan Román Riquelme reestructure el Consejo de Fútbol y contrate la figuta de un mánager que haga de nexo con el plantel y se centre en el mercado de pases, una señal de que la relación jugadores-CdF no vive sus mejores días.

Por primera vez a lo largo de su gestión, el presidente empezó a evaluar patear el tablero en el grupo de trabajo que construyó a su imagen y semejanza. Concretamente, Román analiza la salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini, dos de sus laderos históricos. El único que tendría garantizada su continuidad es Marcelo Delgado, con quien el presidente mantiene una relación cercana que va más allá de lo profesional.

Por ahora no se dio y siguen en funciones, al punto de que fueron los encargados de comunicarles a Rojo, Lema y Saracchi la determinación de separarlos del plantel. De hecho, para echar más leña al fuego, el acto de separarlos generó un profundo enojo en los protagonistas y lo hicieron saber en una conversación con Cascini y Delgado, además de “rebelarse” y no cambiar de vestuario -el de Primera- como pretendía Russo.

Pero no solo eso. Toda esto tuvo una repercusión inmediata en el resto del plantel, que se vio afectado por el manejo del cuerpo técnico con sus compañeros. Al margen de las amistades, en la interna cuentan que no cayó bien esa postura de “correrlos”.

Claro, vale aclarar que la causa de esta drástica medida de Russo -que no hizo más que caldear más los ánimos- fue una nueva discusión (ya habían tenido un cortocircuito en el Mundial de Clubes) con Rojo, quien le reprochó que lo dejara afuera de la charla en la que el CT hizo autocrítica junto con los jugadores que perdieron con Huracán.

Para colmo, el escándalo se dio después del insólito cambio de Miguel Merentiel en Parque Patricios -con vestuario roto incluido-, otro problema más que Russo ya aclaró -y resolvió- con el jugador.

En esta coyuntura poco amigable, entre malos resultados (no ganó desde que asumió) y una interna picante, la pregunta que gana terreno es: ¿está en evaluación el futuro de Russo como DT? Y la respuesta desde las entrañas de Ezeiza, por ahora, es que no.

Primero y principal porque el experimentador entrenador manifiesta que tiene la fuerza necesaria para revertir la historia, además de que considerar que cuenta con los recursos para mejorar a un equipo que no responde hace tiempo. Quiere seguir, confía en que lo dará vuelta y en tanto tiene la banca absoluta de Riquelme y el CdF.

¿Y si Boca pierde el clásico con Racing? No está en duda su continuidad, pero si en el corto plazo no comienzan a verse cambios futbolísticos y a aparecer los resultados, nadie puede descartar un portazo del propio Russo. Como pocos, el DT sabe donde está y que ya no hay margen de error.