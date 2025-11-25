¿Cómo le fue a Boca cuando se enfrentó a Argentinos Juniors este 2025?

Boca ya se prepara para un nuevo cruce con Argentinos Juniors en los cuartos de final del Torneo Clausura, un rival que se le volvió especialmente incómodo este año.

Ambos equipos se enfrentaron dos veces durante el año y en ambas ocasiones el resultado fue el mismo: empate 0 a 0. Sin embargo, más allá de la igualdad en el marcador, la sensación que dejó cada partido fue que el equipo de La Paternal estuvo más cerca de llevarse la victoria, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

El primer encuentro se dio el 26 de enero en La Bombonera, escenario del próximo enfrentamiento por los cuartos de final, donde el equipo dirigido por Nicolás Diez planteó un partido inteligente, presionó alto y le cortó los circuitos ofensivos al Boca de Fernando Gago.

El segundo encuentro se disputó el 13 de julio en el estadio Diego Armando Maradona, donde Boca llegó fortalecido tras su participación en el Mundial de Clubes, pero Argentinos Juniors no se dejó intimidar.

Con orden defensivo, presión sostenida y transiciones rápidas, volvió a imponerse desde lo futbolístico. Boca mostró mayor firmeza, pero otra vez sufrió para generar peligro y fue el 0-0 final lo que ratificó la paridad.

El próximo cruce será decisivo, en donde Boca llega reforzado después de eliminar a Talleres por 2 a 0 en La Bombonera, apoyado en un doblete de Miguel Merentiel y un penal atajado por Agustín Marchesín.

Argentinos Juniors, por su parte, derrotó también por 2 a 0 a Vélez en Liniers, con un gran rendimiento y doblete de Hernán López Muñoz. #AgenciaNA