Cómo es el RIGI bonaerense que presentó la oposición para complementar el de Axel Kicillof

En su paso por LADO P, Daletto dio detalles del proyecto que ya ingresó a la Cámara alta: “Está destinado a dos tipos de inversores. El que puede mostrar que invierte más de diez millones de dólares; o si tiene menos de diez millones, que demuestre que puede tener cien empleos directos; eso es mucho para un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires”, dijo.

Los beneficios tributarios previstos reducen en un 100 por ciento los impuestos provinciales como ingresos brutos, sellos, inmobiliarios y automotores los primeros 15 años de su desarrollo, y el 50 por ciento de los 15 a los 30 años. Asimismo, convoca a los municipios a sumarse y aplicarlo con las tasas locales.

¿Por qué la provincia de Buenos Aires necesita un RIGI propio?

En su argumentación, el senador bonaerense sostuvo que, del modo que lo hacen los privados al competir entre sí, el Estado provincial “tiene que competir con Santa Fe y con Córdoba” porque “las inversiones no están viniendo a la Provincia”.

“Si una empresa alimentaria se puede instalar en Chacabuco, mi pueblo, que no vaya a Venado Tuerto, Santa Fe; o no vaya a Marcos Juárez, Córdoba. Para eso la provincia le tiene que ofrecer ventajas que otra provincia no ofrece. Por eso es muy importante el RIGI provincial”, sentenció.