Comienza el Clausura “Juan Quesada” con 24 policías en MdP – Norte

Con 12 partidos divididos en dos zonas (Cadetes de San Martín con fecha libre en el grupo B) comenzará hoy sábado, el Clausura Juan Quesada de la Liga Marplatense de Fútbol y el domingo con Kimberñey – Args del Sud (porque el verdiblanco juega hoy por el Federal A ante Sol de Mayo de Viedma)

A raíz de los incidentes dentro del campo de juego en la final por el Apertura entre Mar del Plata – Once Unidos, el cñub Decano tendrá que pagar un operativo de 24 efectivos policiales contra los cuatro que habitualmente se asigna ñn en el futbi locomotora, según lo dijo el presidente del Atletioo Mar del Plata, Claudio Giovanoni a La Voz del Estadio radio este viernes ( aunque los episodios violentos no fueron del público sino de los jugadores )

*PROGRAMACIÓN DE LA PRIMERA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA “JUAN QUESADA” A DISPUTARSE ESTE SÁBADO 28 Y DOMINGO 29 DE JUNIO DE 2025*

Cancha: San Lorenzo – San Lorenzo vs El Cañón

12hs: Costanzo, Baquero y Montero

13:30hs: Baquero, Costanzo y Montero

15:30hs: Mella, Baquero y Costanzo

Cancha: River – River vs General Mitre

12hs: Romero, C. Ruíz Díaz y Gallo

13:30hs: C.Ruíz Díaz, Romero y Gallo

15:30hs: Millas, C. Ruíz Díaz y Romero

Cancha: Al Ver Verás – Racing vs Quilmes

12hs: García, Iza y Spognardi

13:30hs: Iza, García y Spognardi

15:30hs: Miranda, Iza y García

Cancha: Mar del Plata – Atlético MDP vs Deportivo Norte

15:30hs: Rojas, Óngaro y Arrendazzi

Cancha: Chapadmalal – Chapadmalal vs Alvarado

13:30hs: Lunegro, Debrina y Oliver

15:30hs: Debrina, Lunegro y Oliver

Cancha: General Mitre – Colegiales vs Banfield

12hs: Correa, López y Melga

13:30hs: López, Correa y Melga

15:30hs: Contreras, López y Correa

Cancha: Independiente – Independiente vs Talleres

12hs: Agudo, Cajal y Alibrando

13:30hs: Cajal, Agudo y Alibrando

15:30hs: Funes, Cajal y Agudo

Cancha: Libertad – Libertad vs Almagro Florida

12hs: Mancilla, Sampietro y Torias

13:30hs: Sampietro, Mancilla y Torias

15:30hs: Cingolani, Sampietro y Mancilla

Cancha: General Urquiza – General Urquiza vs Círculo Deportivo

12hs: Rua, Scuffi y Olivares

13:30hs: Scuffi, Rua y Olivares

15:30hs: Mustafá, Scuffi y Rua

Cancha: Boca – San isidro vs Boca

12hs: Monsalves, Chávez y Alfonso

13:30hs: Chávez, Monsalves y Alfonso

15:30hs: Mayer, Chávez y Monsalves

Cancha: Once Unidos – Once Unidos vs Al Ver Verás

12hs: Zagaglia, Patetta y Díaz

13:30hs: Patetta, Zagaglia y Díaz

15:30hs: Abboud, Patetta y Zagaglia

Cancha: Nación – Nación vs San José

12hs: Chabert, Ghiglione y Galante

13:30hs: Ghiglione, Chabert y Galante

15:30hs: Nuesch, Ghiglione y Chabert

Cancha: Kimberley – Kimberley vs Argentinos del Sud (Domingo 29/6)

12hs: Arrendazzi, Vega y S. Ruíz Díaz

14hs: Llona, Arrendazzi y Vega