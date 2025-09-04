Comicios del domingo en Tandil: Unos votan pero otros definen; La ausencia juega su papel

Una serie de conclusiones que surgen a través de las reflexiones y referencias de las últimas elecciones en Tandil, que han sido extraídas de las experiencias de Julio Elicheribehety, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Tandil. La ausencia que se manifiesta se puede perfilar como una lesión al sistema de elección que se utiliza, el cual resulta afectado debido a su creciente magnitud.

Desde su vasta participación en campaña y apoyado en sus investigaciones sobre psicografía electoral – comportamiento y hábitos de una comunidad en tiempo electorales- Julio Elicheribehety brindó un anticipo de las encuestas “surge una proyección del 65 % de asistencia”. La consulta puntual sobre la intención de ir a votar emergió en este contexto de apatía, desencanto y frustración.

Tandil, “En general, en las últimas ocho campañas, excepto la última, anduvo entre el 18 y 22 % de ausentismo, es decir aproximadamente 20.000 tandilenses del padrón total por elección no asisten. Después, tenemos una oscilación de entre el 5 y el 8 % de voto en blanco y nulo. Es decir, de mínima una de cada cuatro tandilenses no ha elegido en el orden local. Estamos hablando, dependiendo de la elección, porque el padrón ha ido creciendo, de 25.000 personas que no eligen en el orden local, llámese ejecutiva o legislativa, ·” analizó el dirigente radical

Respecto de las expectativa para el próximo domingo indicó que se da “la percepción de que hay cierta apatía, desencanto, malestar, enojo, frustración, desapego, más que en otras elecciones» y evaluó que “si en este caso tomáramos lo que nos dice la encuesta, que es el 35 % que podría no asistir estamos hablando de 42.000 tandilenses, y si le sumamos el voto nulo / blanco, un tercio de la población no asistiría».

En esa línea advirtió que de cumplirse esta hipótesis en Tandil «El voto en ausencia va a estar 10.000 votos por encima de la primera fuerza, con la cual a mi entender se configura por primera vez un escenario donde los que eligen son los que asisten, pero los que definen son los ausentes. Los que eligen a los candidatos son los que van, pero los que van a definir la elección son los que no van”.

En esa línea el jefe de Gabinete describió que “De las ultimas 20 elecciones de Tandil, junto a la del 2003, es la que tiene más interrogantes. En los extremos del gobierno de Lunghi aparecen las elecciones con más interrogantes, primero por el comportamiento de la población aún teniendo en cuenta no siempre el ciudadano manifiesta lo que piensa. Después hay un porcentaje de ciudadanos silenciosos, que no se expresa y subrayó que al votante de Milei no lo agarró nadie en el 2023″.

Sobre el fenómeno Milei, sostuvo que “Hay un voto subterráneo silencioso y no se expresa en redes, que vota por otras cuestiones, que no es la palabra explicita, que decide por otro tipo de razones, por estar conforme en la ciudad donde vive o no estarlo. Tandil ha tenido una enorme radicación en las últimas dos décadas que han elegido venir a Tandil, en ese elector tiene otra configuración porque fue una elección venir a Tandil, no fue Mar del Plata o Bariloche, y en general, estamos hablando de gente de medios y altos recursos, profesionales, que tiene otra configuración para el comportamiento electoral”

En paralelo, describo que “Hay una configuración joven en algunos casos desentendida, pero que parecerían muy militantes quienes participan, y hay, para mí , una generación mayor, por arriba de los 50 / 55 años, que tiene en esta etapa como una doble decepción: de la política tradicional y de Milei. Un porcentaje de ese elector que no va a ir, aparece como una doble frustración».

Como conclusión Elicheribehety planteó «Una elección de tercios que tenemos la expectativa de ganar pero va a ser reñida, porque además el hecho de que nosotros tengamos distribuido un segmento del votante entre tres sectores y el peronismo vaya unificado – que no significa lo mismo que unido – hace que por ahí haya una mayor dispersión del voto. Me parece que se va a dar una elección donde probablemente la diferencia entre el primero y el tercero no esté por encima de los 8 puntos”

La abstención en oposición al concepto de “Tandinilidad”

En otro tramo de la entrevista Julio Elicheribehety reparó que en la previa a la legislativa de 2025 se detecta “Una votación decreciente, abstención o ausentismo que, a mi entender, no se condice con el concepto de tandilinidad que los tandilenses exhibimos”.

El jefe de campaña advirtió que, “ Al margen de lo electoral, tiene que ver con que cuando uno trabaja encuestas sobre la convivencia, la armonía, de pertenecer a una ciudad, el tandilense tiene fuerte sentido de pertenencia a su comunidad, el concepto de «tandinnlinidad», pero además está contento de vivir en la ciudad en la cual vive, se siente bien”.

Aclaró que esta opinión general y mayoritaria sobre su ciudad: “No quiere decir que este de acuerdo con el gobierno o no. Digo que es tandilense que se manifiesta con un concepto de «tandinilidad», de cierto orgullo por la ciudad en la cual vive cuando tiene que elegir a quienes lo respresentan, no participa en un porcentaje elevado».

En tanto mostró preocupación frente a la proyección de 40.000 tandilenses que no participarían en los comicios: “Debilita el sistema es decir, no sólo hay un debilitamiento de los partidos políticos, lo que se llama el elector desregulado – que ya no remite, no responde, a una estructura partidaria es suplido por liderazgo – , sino que además de la pérdida de identidad y fortaleza de los partidos políticos se suma una inci`piente fragilidad en el sistema. “Esto, teniendo en cuenta que un tercio de los vecinos no cree que el sistema le da esperanza o le puede ofrecer respuestas, lo que en definitiva implica el ejercicio de votar».

Como contrapartia, Elicheribehety destacó que “En Tandil es una ciudad que tiene una comunidad enormemente participativa en organizaciones de la sociedad civil, de la fe, clubes. Es un ciudad enormemente dinámica. Ese dinamismo también se traduce en la demanda, hay un tandilense movilizado y demandante por la razones que sean, demandante de derechos, demandante de justicia; hemos tenido el otro día una marcha numerosa por la muerte de Iván González, hemos tenido marchas por la cuestión de discapacidad, hay una comunidad activa pero tal vez segmentada no totalizadora”.

Sin embargo “Parecería que el fortalecimiento de la movilización a través de la voz propia no está representada por la voz en el Concejo Deliberante”, concluyó.

Fuente: El Eco de Tandil

María Paula Rodríguez