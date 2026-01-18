Comesaña ganó en 4 sets y enfrentará Tiafoe en Australia

Francisco Comesaña también se sumó a la lista de argentinos vencedores, logrando su primer triunfo en el main draw del Australian Open. El marplatense, ubicado en el puesto 68 del ranking, venció al estadounidense Patrick Kypson por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3. En la segunda ronda se cruzará con Frances Tiafoe, que viene de eliminar al local Jason Kubler en sets corridos.

Con una actuación convincente, Francisco Cerúndolo superó con autoridad su debut en el Australian Open. El número 21 del ranking ATP venció al chino Zhizhen Zhang por 6-3, 7-6 (0) y 6-3, sellando así su pasaje a la segunda ronda por cuarta edición consecutiva en Melbourne Park. El porteño, de 27 años, buscará mejorar su mejor marca en este torneo —dos veces en tercera fase— cuando enfrente al bosnio Damir Dzumhur, que viene de derrotar al canadiense Liam Draxl.

Después del partido, Cerúndolo destacó la importancia del triunfo en sets corridos: «Estoy súper feliz por eso. Ahora queda descansar, entrenar y estar listo para el próximo partido», afirmó. También valoró el recurso del drop shot: «Lo uso desde joven, en polvo de ladrillo lo necesitás porque no tenés ‘winner’. Estoy feliz de seguir variando mi juego en el tour», agregó.

Tomás Etcheverry también avanzó, aunque con mayor sufrimiento, tras un maratónico encuentro ante el serbio Miomir Kecmanovic. El platense remontó un panorama adverso para imponerse en cinco sets por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4, en casi cuatro horas de partido. Mostró solidez mental y resistencia física para sostener la intensidad y dar vuelta el resultado en un cierre muy disputado.

En la próxima ronda, Etcheverry enfrentará al británico Arthur Fery, número 186 del ranking, que dio la sorpresa al eliminar al italiano Flavio Cobolli, preclasificado 22°, por 7-6 (1), 6-4 y 6-1. Para el tenista inglés, se trata de su tercera victoria en cuadros principales del circuito ATP.

En contraste, Camilo Ugo Carabelli se despidió en su presentación, al caer frente al húngaro Marton Fucsovics por 7-6(5), 6-1 y 6-2. El jugador argentino no pudo sumar triunfos en su gira por Oceanía y Asia, ya que también había perdido en sus estrenos en los torneos de Brisbane y Hong Kong.

Este domingo (lunes en Australia), otros cuatro argentinos tendrán su debut en el torneo. Juan Manuel Cerúndolo enfrentará al local Jordan Thompson, Thiago Tirante chocará con Aleksandar Vukic, Mariano Navone jugará ante Hamad Medjedovic, y Solana Sierra se medirá con la japonesa Moyuka Uchijima.

En la continuidad del día también se destacan otros estrenos en el cuadro masculino: Novak Djokovic comenzará su camino frente al español Pedro Martínez, mientras que Stanislas Wawrinka irá ante Laslo Djere, en uno de los duelos más parejos de la jornada.