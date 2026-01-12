«Colorado el 21»: primera bola de la temporada en el Casino de Mar del Plata

No va más y… Colorado el 21 para la “primera bola” de la temporada en el Casino Central de Mar del Plata. Más de 5.000 personas participaron del tradicional lanzamiento que el sábado por la noche dejó inaugurada la temporada estival en la casa de juegos más importante de la provincia de Buenos Aires.
Para quienes toman nota, colorado el 21 fue también la “primera bola” de esta temporada en el Casino de Necochea, el jueves. Ese mismo día, negro el 29 en Sierra de la Ventana. La primera “primera bola” bonaerense había sido colorado el 16, el martes en el Casino de Tandil. Y el viernes, otro colorado: el 14 en Monte Hermoso; ese número inauguró la temporada el año pasado en Mar del Plata. Este domingo a las 22.30 será el turno de Pinamar.