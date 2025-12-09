Cuando en la mañana de este martes 9 de diciembre en el contexto politico ( Qué otra connotación puede tener vigencia hoy y no hace dos años , 6 meses o 3 meses?) especial. Los allanamientos a la AFA , 17 clubes affiliados en el affaire “Sur Finanzae”, Mar del Plata amaneció con rumores de allanamientos en clubes locales y en la papelería de Minella Stadium S.A: ( en la que nada aparecerà pues Revee S.A. – empresa brasileña- jamás interactuó con Sur Finanzas) para investigar si el CEO, Eduardo Spinosa, incurrió en algún movimiento financiero y/o económico llegal. Si requirieron papeleria sobre la licitación pero SIN ALLANAMIENTO y constaría que en ninguna de las 600 fojas en los papeles de la concesión, haya vínculo alguno con Sur Finanzas.

En cuánto a los clubes afiliados a la Liga Marplatense de Fútbol, por algunos señalados, desmintieron que, al menos hasta las 13.00, hayan sido allanados por la Justicia.

La AFA y 17 clubes, desde las 4 de la mañana están siendo allanados, al menos para las “càmaras”. La mayoria con dirigentes vinculados al peronismo, o simplemente por ser auspiciados por dicha entkfad financiera en camisetas y/ó cartelería.

(Noticia en desarrollo)