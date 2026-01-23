Colapinto va a pelear por los puntos en todas las carreras

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, rompió el silencio tras la presentación del nuevo auto: dejó en claro que está lleno de optimismo para esta temporada y también elogió a Franco Colapinto.

«Queremos volver a luchar por los puntos en cada carrera, luchar por el podio básicamente en cada carrera. Queremos estar ahí», afirmó el empresario italiano en el evento de lanzamiento del Alpine A526, en diálogo con Mundo Deportivo .

En esa línea, remarcó que el cambio de motor les puede dar un «coche muy competitivo» y sueña con ser la gran sorpresa en esta temporada. «Sé que ahora tenemos competitividad en el motor. Y ahora el motor es muy importante. El año que viene es el primer año de nuestro coche. Nuestro coche, porque cuando llegué en 2025, ya estaba hecho. No había nada que hacer», expresó.

Briatore está confiado en que Pierre Gasly y Franco Colapinto podrán pelear por puntos y, por qué no, subir al podio en este 2026. «Pero debes siempre estar entre los 8 primeros. Tienes que hacer puntos en cada carrera. Eso es ser competitivo para mí», dijo. Y añadió: «Lo tenemos prácticamente todo. Ahora también vemos la competitividad de los pilotos. Con las nuevas reglas, Pierre será muy competitivo porque, con las nuevas reglas, el piloto tiene que hacer mucho trabajo más allá del que debe realizar normalmente, gestionar la carrera, gestionar la batería… Tenemos todo lo necesario para tener éxito, sin duda. No quiero venir aquí y decir que vamos a ganar el campeonato, porque primero hay que estabilizar el equipo en las primeras 3, 4 o 5 posiciones, y después, el año que viene hay que dar otro golpe, que es luchar por el campeonato».

Por otra parte, Briatore lo comparó con sus anteriores etapas y lanzó una frase desafiante: «Todo el mundo se reía y ganamos con Benetton. Se volvieron a reír con Renault y ganamos. Y ahora, quizá volvamos a ganar y todo el mundo se vuelva a reír».

Franco Colapinto con Flavio Briatore

A su vez, el empresario italiano reflexionó sobre la última temporada de Colapinto: «El problema el año pasado fue la clasificación. Durante la carrera, es competitivo. Lo vimos. Estamos trabajando mucho con él, con los ingenieros, con el coche, etc. Y creo que Franco está cambiando mucho. Es más hombre. El año pasado era como un niño, recién llegado de La Pampa. Ahora es mucho más agresivo, mucho más fuerte».

«Y lo vemos todo el tiempo, veo que su madurez aumenta cada día. Está más interesado en hablar con los ingenieros. Pasa mucho tiempo en el túnel de viento. Tiene mucha disciplina. Lo vemos. Para mí, creo que es competitivo. Especialmente, necesita concentrarse en la clasificación. A veces, cuando vas a la clasificación, hay demasiadas emociones y el coche no lo conduce el talento. Tienes que ir a la clasificación, relajarte y asegurarte de que tienes el talento suficiente para hacerlo bien», agregó.

Por último, remarcó que «tiene talento» y que «hay una presión enorme para todos los novatos y Franco sufrió un poco más que el resto, pero ahora está a la par con todos». Y sentenció: «Podemos trabajar en él y por eso lo subimos al coche el año pasado. Si miras la velocidad de Colapinto en carrera es la misma que la de Pierre Gasly. La única diferencia que hay es la clasificación».