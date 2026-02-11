Colapinto tuvo una mala jornada en las prácticas de Baréin

El argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó último en el primer test de pretemporada de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin tras causar la primera bandera roja del día.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el argentino que sufrió un problema en su monoplaza Alpine A526, en la curva ocho y se vio forzado a frenar por algunos minutos donde finalmente se quedó parado y lo tuvieron que llevar a boxes, aunque pudo regresar a pista.

El primer test del día en Baréin lo lideró el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) con un tiempo de 1:35.433 en 65 vueltas, seguido de cerca por el McLaren de Oscar Piastri (1:35.602 en 54 vueltas). Colapinto finalizó el circuito con 28 vueltas y un tiempo de 1:40.330. Previamente, en las primeras pruebas en el circuito de Barcelona también había causado la primera bandera roja del día.

La actividad continuó con la sesión nocturna, que fue entre las 9 de la mañana y las 13 (hora de Argentina). Allí Colapinto no salió a pista, ya que fue el turno de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

En esta ocasión, Gasly no sufrió problemas en su monoplaza y pudo mejorar con creces lo hecho por Colapinto, ya que registró el octavo mejor tiempo del día (1:36,765).

Por otra parte, el campeón del mundo, el británico Lando Norrie (McLaren), salió a pista y marcó el mejor tiempo de la jornada al registrar una vuelta en 1:34,669, para superar por solo 129 milésimas a Verstappen.

Los únicos cuatro pilotos que no giraron este miércoles fueron el francés Isack Hadjar (Red Bull, el español Fernando Alonso (Aston Martin), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y el británico Oliver Bearman (Haas), ya que durante el primer día de actividad salieron sus respectivos compañeros tanto en la sesión de la tarde como en la nocturna.

Los tests de pretemporada continuarán el jueves 12 y el viernes 13 y se repetirán los horarios de este miércoles (primera tanda de 4 a 8 de la mañana y segunda tanda de 9 a 13).