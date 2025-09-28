Colapinto se divierte con el hijo de Briatore en medio de la expectativa por su futuro en la F1

Tras finalizar 19º en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, Franco Colapinto se tomó un descanso y se dejó ver en una moto de agua junto al hijo de Flavio Briatore, principal asesor de Alpine.

Lo cierto es que esto llega en un momento delicado tanto para la escudería francesa como para el piloto argentino. Es que, en lo que va del año, Franco, junto a Jack Doohan, no pudo sumar puntos. En la tabla de constructores, el equipo de Renault está último y, de hecho, se comenzaron a generar dudas respecto a la continuidad del pilarense en la Fórmula 1.

Según palabras del histórico asesor italiano, solo hay dos candidatos a ocupar la butaca restante: Colapinto y Paul Aron, actual reserva de la escudería. Sin embargo, Pierre Gasly, piloto principal de Alpine, le hizo un guiño al representante albiceleste en una entrevista con AutoHebdo: “Franco (Colapinto) ha demostrado algunas cosas buenas en los últimos dos fines de semana, es una opción para el equipo en 2026”

«Con nuestro paquete actual, sabemos que las últimas carreras serán difíciles. Es hora de esperar a que termine el 2025 y seguir empujando en la base», dijeron desde la escudería francesa en un posteo en redes sociales. La realidad es que aún nada está dicho y el tramo final de la temporada será crucial para definir las dos butacas del año que viene.

Los horarios y el cronograma del GP de Singapur, la próxima carrera

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1 : 06.30 a 07.30 horas

: 06.30 a 07.30 horas Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00 horas

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3 : 06.30 a 07.30 horas

: 06.30 a 07.30 horas Clasificación: 10.00 a 11.00 horas

Domingo 5 de octubre