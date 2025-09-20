Colapinto largará 16 º: «Prefiero chocar yendo rápido»; Hubo varios despistes

El argentino dio su versión y explicó la confusión con el despiste de Gasly que derivó en su propio choque. Incluso, admitió que el viento pudo haber jugado un papel para correr de eje su monoplaza, una vez que comenzó a perder el control del mismo: «No sabía si era bandera amarilla… Cuando él se va, frené un pelín de más y el auto se me giró, no sé qué pasó… Obviamente me desconcentró un poco, pensé que iba a dar marcha atrás y estaba un poco pendiente de eso. Después, apenas doblé, se giró de atrás y no sé si hubo viento o algo, pero fue muy raro. Bronca porque venía bajando tres décimas esa vuelta. Teníamos buen ritmo, hubiéramos pasado a Q2 seguro. Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar«.

Max Verstappen se quedó con la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán en una jornada accidentada que tuvo récord de banderas rojas entre las cuales se encontraron un fuerte choque de Franco Colapinto que lo dejó en la 16° posición.

El circuito de Bakú no fue fácil para los pilotos en la clasificación y varios quedaron a fuera. Primero fue Alex Albon que golpeó su Williams y forzó la primera interrupción del día. Pocos minutos después, nuevamente se frenó el tiempo por un accidente de Nicolás Hülkenberg que rompió todo el frente de su monoplaza.

Aunque parecía que el argentino podría pasar a la Q2, a poco de que se termine la primera instancia chocó con el muro de contención luego de un incidente de su compañero Gasly y ambos quedaron afuera.

Ya en la Q2, las rojas siguieron debido a un incidente de Oliver Bearman que también quedó afuera.

La Q3 también fue cortada primero con un accidente de Charles Leclerc y luego con Óscar Piastri, que se perfilaba a ser el que se quede con la primera posición.

Quien se estaba beneficiando de esta situación era Carlos Sainz, que a pocos minutos del final se mantenía como líder y soñaba con largar primero el domingo. Lando Norris quería sacarle su lugar, pero tras tocar el muro de contención se quedó afuera de la pelea. Finalmente, Max Verstappen marcó el mejor tiempo y finalizó primero.