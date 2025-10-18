Colapinto larga 15º y logró pasar a la Q2 en el GP de Estados Unidos

Max Verstappen fue el más rápido en la Clasificación del GP de Estados Unidos y largará desde el primer lugar en la carrera de mañana en el Circuito de las Américas. Detrás de él, estará el McLaren de Lando Norris y la Ferrari de Charles Leclerc. Franco Colapinto logró avanzar hasta la Q2 y quedó 15°.

Con un extraordinario registro de 1:32.510, el piloto de Red Bull dejó en claro toda su jerarquía y que aún no se baja de la lucha por el campeonato (está a 55 puntos del líder, Piastri). De esta manera, extendió su dominio en lo que va del fin de semana en Austin, ya que, vale la pena recordar que había ganado la carrera Sprint, en la que también había largado desde el primer lugar.

A pesar de la «falta de ritmo» de su auto por la que se había quejado luego de la Sprint, Franco Colapinto logró alcanzar la Q2. Sin embargo, las limitaciones de su monoplaza no le permitieron avanzar del 15° lugar. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo un desempeño similar y terminó apenas un puesto por delante de él.