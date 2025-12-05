Colapinto, de 10° a 19° en las prácticas libres en Abu Dabi: «Cosas difíciles de entender»

Franco Colapinto completó las prácticas libres en el inicio del fin de semana del Gran Premio de Abu Dabi: pasó de 10° en la primera -donde participaron nueve rookies- a 19° en la segunda, en la que su compañero Pierre Gasly terminó 20°. «No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto», expresó, sin filtro.

Lando Norris, de McLaren y quien se ilusiona con coronarse campeón este domingo, fue el más rápido en ambas (1m 24.485s y luego 1m23.083s). En las dos, dejó segundo a Max Verstappen, de Red Bull, quien luchará por conseguir su quinto título.

Colapinto tuvo una gran presentación en la primera práctica libre en el circuito de Yas Marina, donde quedó décimo (+ 0.370s). En ese ensayo, participaron nueve rookies: Ryo Hirakawa (Haas), Paul Aron (de Alpine, quien quedó 13°), Patricio 0’Ward (McLaren), Arvid Lindblad (Red Bull), Arthur Leclerc (Ferrari), Ayuma Iwasa (Racing Bulls), Luke Browning (Williams), Jak Crawford (Aston Martin), Cian Shields (Aston Martin).