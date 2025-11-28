Colapinto clasificó último para la sprint de mañana en Qatar

El piloto argentino Franco Colapinto, con su Alpine, finalizó último en la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y no pudo avanzar a la Q2.

En cobertura de Agencia Noticias Argentinas, el argentino terminó con un tiempo de 1:22.364, un poco por detrás de su compañero, el francés Pierre Gasly, y cerró otra jornada para el olvido, como muchas del año.

Finalmente, el australiano Oscar Piastri con su McLaren quedó en el primer puesto de la clasificación con un tiempo de 1:20.055, el británico George Russell con su Mercedes finalizó en el segundo puesto con 1:20.087 y Lando Norris, con McLaren, tercero con 1:20.285.

El multicampeón Max Verstappen, con su Red Bull, no hizo una gran actuación y cerró su participación en el sexto puesto con un tiempo de 1:20.528, por detrás de su compañero de equipo, el japonés Yuki Tsunoda.

Como le fue a Colapinto en la FP

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una muy floja actuación y terminó último en la práctica libre del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 23ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto registró un muy flojo tiempo con gomas duras (no pudo mejorarlo con las blandas) y quedó a poco más de dos segundos y medio del líder de la sesión, que fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien giró en 1:20,954.

En el segundo lugar quedó el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), a solo 58 milésimas de su compañero de equipo, mientras que el otro piloto que pelea por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), se sintió muy incómodo en su monoplaza durante toda la sesión y finalizó sexto, a poco más de medio segundo del líder.

Las grandes sorpresas de la sesión fueron los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz Jr. (Williams), además del francés Isak Hadjar (Racing Bulls), quienes se ubicaron tercero, cuarto y quinto, respectivamente.isyg9g

La actividad en el GP de Qatar continuará con la clasificación para la carrera sprint, que será a las 14:30 y contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

Las posiciones de la práctica libre del GP de Qatar

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz Jr. (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Max Verstappen (Red Bull) Alexander Albon (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Kimi Antonelli (Mercedes) Nico Hulkenberg (Sauber) Lewis Hamilton (Ferrari) Yuki Tsunoda (Red Bull) George Russell (Mercedes) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Sauber) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine)

