Colapinto cerró las pruebas en el octavo lugar

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una sólida actuación en el tercer día de tests de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin y finalizó en la octava posición, en una sesión que tuvo como ganador al italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Colapinto, que ese año disputará su tercera temporada en la categoría reina del automovilismo, registró un mejor tiempo de 1:35,806 y mejoró con creces lo que había hecho este miércoles, durante el primer día de ensayos, en el que finalizó 18° entre los 18 pilotos que habían salido a pista.

Además, su Alpine demostró ser de mucha fiabilidad, ya que pudo dar 137 vueltas en todo el día.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mejor tiempo del día fue para el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), gracias a su vuelta en 1:33,669, mientras que el británico George Russell (Mercedes), el británico Lewis Hamilton (Ferrari), el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) completaron el top 5.

La actividad en la Fórmula 1 continuará entre el 18 y el 20 de febrero, también en el Circuito Internacional de Bahréin, donde se realizarán los últimos tests de pretemporada antes del inicio del campeonato, que será a principios de marzo con el Gran Premio de Australia.

Los resultados del último día de tests en Bahréin

1- Kimi Antonelli (Mercedes)

2- George Russell (Mercedes)

3- Lewis Hamilton (Ferrari)

4- Oscar Piastri (McLaren)

5- Max Verstappen (Red Bull)

6- Isack Hadjar (Red Bull)

7- Esteban Ocon (Haas)

8- Franco Colapinto (Alpine)

9- Oliver Bearman (Haas)

10- Nico Hulkenberg (Audi)

11- Alexander Albon (Williams)

12- Liam Lawson (Racing Bulls)

13- Carlos Sainz Jr. (Williams)

14- Gabriel Bortoleto (Audi)

15- Lance Stroll (Aston Martin)

16- Valtteri Bottas (Cadillac)

17- Sergio Pérez (Cadillac)

18- Lando Norris (McLaren, sin tiempo)

19- Pierre Gasly (Alpine, sin tiempo)

20- Fernando Alonso (Aston Martin, sin tiempo)

21- Charles Leclerc (Ferrari, sin tiempo)

22- Arvid Lindblad (Racing Bulls, sin tiempo)