Colapinto aprueba las exigentes pruebas en Barcelona

Franco Colapinto volvió a dejar señales fuertes en la Fórmula 1. En la tercera jornada matutina de los test de pretemporada en el Circuito de Barcelona-Cataluña, el piloto argentino finalizó en la segunda posición con el flamante Alpine A526, tras marcar un tiempo récord personal y liderar durante buena parte de la sesión, en una mañana muy positiva para el equipo francés.

El más rápido de la jornada fue George Russell, quien se quedó con el mejor registro al cronometrar 1:17.580 con su Mercedes, luego de completar 92 vueltas en el trazado catalán. Detrás suyo apareció Colapinto, que en su segunda jornada de ensayos con la escudería gala, logró un mejor tiempo de 1:19.150, tras 56 giros, y quedó a 1s570 del británico.

La actuación del argentino fue destacada no solo por el resultado final, sino también por el ritmo sostenido que mostró durante gran parte de la tanda, en la que llegó a comandar la tabla de tiempos antes de que Russell estableciera la referencia definitiva.

El tercer lugar quedó en manos de Lando Norris, que marcó 1:19.672, mientras que más atrás se ubicaron Arvid Lindblad, Oliver Bearman y Nico Hülkenberg, quien apenas pudo completar cinco vueltas debido a un inconveniente técnico en su Audi.

….