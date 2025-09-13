Coimas de la ANDIS: allanaron la casa de Spagnuolo, incautaron 80 mil dólares y renunciaron sus abogados

El texto judicializado sostiene que “todos habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública».

La renuncia de los abogados

Los abogados de Spagnuolo renunciaron a su defensa este viernes, a través de un escrito, mientras se librara el operativo en el domicilio de su defendido en la localidad de Pilar. “Por medio del presente manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido”, dice el documento. Spagnuolo todavía no designó nuevos abogados. (DIB)