Cobrar alumbrado público en boletas de EDEA no goza de buena salud: Una trama complicada que no cierra en LLA

Hay dudas sobre si sólo se trata de una transferencia a la boleta de EDEA por suministro de energía eléctrica, que tiene como objetivo aumentar la cobrabilidad de la cuotaparte de la tasa de servicios urbanos (TSU) o si además se trata de un aumento sensible que permite el mecanismo. Sería un beneficio extra que sumaría al aumento de la cobrabilidad.

La sospecha volvió a calar hondo sobre si existe o no la autorización de la Casa Rosada. Y razones no faltan, sino que sobran a los episodios que vive el flamante intendente interino Agustín Neme, frente a la cara de jugador de poker que exhibe el senador Guillermo Montenegro, quien quedó alojado bajo una licencia legislativa, en su carácter de senador provincial por la Quinta Sección Electoral.

Ya la oposición ha visibilizado el costo político interno, que adosa la medida al propio oficialismo, y sobre todo conocer quién es el cartero entre el intentendente interino y el poder verdadero en la Casa Rosada, que deja al descubierto al ministro de Economía Luis Caputo. Es que la decisión de la intervencion de EDEA, se da de bruces con la ortodoxia para no crear nuevos tributos, que conspiren contra el éxito de bajar la inflación. Esto se da en plena discusión además con el alejamiento de Marcos Lavagna, como responsable del INDEC cuando se configuró un índice de enero que estriba el 3,4 % en enero 2026 sobre el 3,6 % de diciembre 2025.

La Política On Line, diario especializado en Economía siempre alerta a difundir singulares impactos, vinculados al zigzagueante mundillo político que envuelve el día a día del gobierno,en esta ocasión puso bajo la lupa, que no sólo se trataría de una mejor cobrabilidad del alumbrado público en la boleta de EDEA. Sino que además representaría un aumento en el valor de la unidad de la misma, lo que vulgarmente se denomina como aumento encubierto. Lo cual puede hasta haberse inducido como un engaño a las propias autoridades de Balcarce 50.

No resulta abundante recordar que el Partido de General Pueyrredon, tiene sobre sí el valor más alto con la aplicación de la sobretasa a la carga de combustible, que cumplirá 2 años la semana próxima, y libra una disputa judicial ya que ha sido considerado como inconstitucional en fallos priliminares.

Y es más sostienen hasta la probabilidad que la información haya sido retenida hasta que Milei cumpla con su visita a Mar del Plata para participar en acontecimiento balneario de la Derecha Fest.

Debido a ello sonó como muy amplio desde un primer momento «Tenemos la aprobación de la Casa Rosada», nadie asume ni se arroga semejante vocería, ¿acaso fue «Un granadero»?

Dice LPO «El reemplazante de Guillermo Montenegro en Mar del Plata, Agustín Neme, pretende instaurar el cobro de la tasa de alumbrado público en las boletas de luz, algo que choca directo con Luis «Toto» Caputo, que intentó prohibir ese mecanismo», en una nota que lleva como título. «Intendente aliado de Milei desafía a Caputo y quiere cobrar el alumbrado en las boletas de luz», el que seguramente está más de los pelos debe ser el titular del INPROTUR que se ha sentido desplazado del ámbito más cercano a Javier y Karina Milei.

Y agrega el diario «Aliado del Gobierno, Neme se reservó la presentación del presupuesto y la fiscal-impositiva para después de la visita de Javier Milei a la ciudad. El fin era evitar que algunas subas de tasas en discusión con los libertarios tensionen ese desembarco».

Superada la visita presidencial, el municipio dio a conocer su pretensión de cobrar el alumbrado público en la factura de la distribuidora EDEA. El objetivo es alcanzar una recaudación superior al 90% a través de «un mecanismo de liquidación y recaudación ágil y sumamente efectivo», según se desprendió del proyecto del Ejecutivo local.

El movimiento del intendente interino sorprendió en sectores del Gobierno que ya venían cuestionando a Montenegro por el cobro de la tasa vial a la carga de combustible, otro tributo objetado en el Ministerio de Economía.

El rechazo al cobro del alumbrado público en la boleta de luz fue la primera pelea fuerte que Caputo tuvo con los intendentes peronistas del conurbano, guerra que el ministro llevó al límite de sacar una resolución prohibiendo ese mecanismo, en 2024.

Pero los intendentes del peronismo judicializaron la medida, advirtiendo que estaba en riesgo el sistema de alumbrado público de sus comunas. Poco después, la Justicia le dio la razón a los jefes comunales.

Ahora, Neme pretende que este nuevo sistema garantice una cobrabilidad plena de sumas que van de los 1.000 a los 6.700 pesos.

Cerca del municipio señalaron a LPO que, para esta reconfiguración del cobro del alumbrado público tiene el acompañamiento de los concejales de La Libertad Avanza. Aunque hay quienes tienen sus reservas sobre la recepción de esta medida en Casa Rosada.

«Esta medida encarece la boleta eléctrica para numerosos hogares. Además, expone a los vecinos a futuros tarifazos», alertaron en el bloque de concejales de Unión por la Patria, donde también acusaron a Neme de esconder «un aumento real del 37% en la Tasa de Servicios Urbanos, al que se le suma una cláusula gatillo por inflación».

«Todo esto ocurre mientras el gobierno sostiene la tasa vial más cara de la provincia de Buenos Aires. Y ese esfuerzo no se traslada a mejoras en las calles: siguen llenas de baches», agregaron los concejales del kirchnerismo.

Cerca del municipio señalaron a LPO que, para esta reconfiguración del cobro del alumbrado público tiene el acompañamiento de los concejales de La Libertad Avanza. Aunque hay quienes tienen sus reservas sobre la recepción de esta medida en Casa Rosada.

Como sea, Neme pretende tener aprobado el presupuesto y la fiscal-impositiva antes de su primera apertura de sesiones, a principios de marzo, por lo que se espera que estos proyectos, que comenzarán a discutirse en comisiones este miércoles, lleguen al recinto para su votación a finales de febrero.