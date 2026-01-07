Cobran sueldos sólo hasta $ 2.000.000.- en la MGP en el quinto día hábil: Malestar por el pago desdoblado

Así se dio a conocer hace pocos minutos y está referido a los haberes del mes de diciembre y afecta a todos los trabajadores. El intendente Guillermo Montenegro, en uso de licencia tras su asunción como senador provincial, había llegado a un acuerdo de recomposición salarial que comenzaba a partir de este mes de enero.

El intendente interino Agustín Neme, aún con el reciente presupuesto prorrogado de 2025, observa que las dificultades no desaparecen, sino que son una cabal demostración de un déficit crónico que arrastraron los años de gobierno de Montenegro desde el día de su asunción en 2019. El mismo había recibido dos nóminas mensuales y SAC 2019 según constan en la planilla de transferencia de mando, firmada aportunamente por el saliente intendente Carlos Fernando Arroyo.

Es importante consignar que el SITOS donde se agrupan los trabajadores de OSSE cobraron puntualmente el medio aguinaldo diciembre 2025 y los haberes respectivos durante el último mes del año.

Ahora la palabra quedará en manos del STM, que deberá expresarse tras esta resolución del pago desdoblado, que supone deberá revertirse a partir del presupuesto 2026 para lo cual reina expectativa de cómo se deberán contemplar los aumentos de la TSU directamente vinculada al pago de sueldos y servicios tercerizados (Noticia en Desarrollo)