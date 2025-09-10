Clubes de barrio: cambian condiciones para acceder a subsidios de luz y gas

..

La situación de los clubes de barrio

Según los resultados de la reciente Encuesta Nacional de Clubes realizada por Táctica, laboratorio del deporte argentino, el 40% de los clubes de barrio de todo el país manifestó estar “peor” económicamente que en 2023, lo que da cuenta del fuerte impacto que la crisis económica golpea sobre estas instituciones.

En este contexto, el 75% de los clubes chicos y medianos aumentó su cuota social por debajo de la inflación, a pesar de que, por ejemplo, el 95% registró incrementos en los servicios. Este dato es el que enciende la alarma de las autoridades de las instituciones.

Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, actualmente hay 2.228 entidades incluidas en el régimen de beneficios sobre las facturas de energía. La Ley 27.098 establece como requisitos para acceder al beneficio contar con personería jurídica vigente y domicilio legal en la Argentina, acreditar al menos tres años de antigüedad desde su constitución formal y tener entre 50 y 2.000 asociados al momento de la inscripción. (DIB)