Clima en Mar del Plata para Nochebuena y Navidad: llegan buenas noticias desde la costa

Mar del Plata tendrá condiciones climáticas ideales para celebrar al aire libre durante Nochebuena y Navidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipa temperaturas agradables y buen tiempo en la ciudad.

Para el miércoles 24 de diciembre, en la previa de Nochebuena, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y ambiente templado, según indica el informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

A la medianoche, cuando comiencen los festejos, la temperatura rondará los 20 grados, un valor cómodo tanto para reuniones en exteriores como en interiores, sin el calor agobiante de otras zonas del país.

En tanto, el jueves 25 de diciembre, Navidad, se presentará como un día mayormente soleado, ideal para disfrutar de la playa o actividades al aire libre. La temperatura máxima alcanzará los 25 grados, con condiciones estables y sin precipitaciones previstas.

De este modo, Mar del Plata se perfila como un destino ideal para pasar las fiestas, con un clima que combinará templadez nocturna y calor moderado durante el día, perfecto para disfrutar de la costa y los festejos navideños.