Ciro Rius : otro «nombre» para el Círculo Deportivo de Charlier

Con 37 años de edad, y para ser compañero de Francisco Grahl y dirigidos por el DT Mariano Charlier, Ciro Rius es jerarquía pura para Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi, tal lo anunció la dirigencia papera en las últims horas.

RIus jugó la última temporada para Arsenal de Sarandí en la Primera Nacional, recordando que se inicií y tivo distintas etaás en

Argentinos Juniors ; se destacó en Defensa y Justicia, con más de 100 partidos y saliendo campeón de la Copa Sudamericana.

En MAr del Plata recordamos claramente su paso por Aldosivi allá por 203/14 y también jugó en Godoy Cruz, Lanús, Rosario Central, Atlético Tucumán, Central Córdoba y Platense.

Brain Cos; Barberini; el ex arquero de Alvarado Pedro Fernández; Facu8dno Cozzi; Goiburu, Leo Gómez entre otors serán sus compañeros, para jugar en la Zona del Sur? o junto a Kimberlye; Alvarado, Santamarina, por ejemplo?