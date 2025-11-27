Ciro, El Plan de la Mariposa, La Konga + La Delio Valdez y Divididos en el nuevo espacio Bendu Arena

El Plan de la Mariposa, Ciro y Los Persas, La Konga junto a La Delio Valdez y Divididos presentando su nuevo disco son los espectáculos confirmados para el próximo verano en el nuevo Bendu Arena, estadio con capacidad para 8000 personas ubicado en la ex Manzana de los Circos.

Todo comenzará el 23 de enero con El Plan de la Mariposa. Tras un 2025 de gran proyección internacional, con giras por Europa y Latinoamérica, además de un Estadio Diego Armando Maradona colmado en Buenos Aires, la banda iniciará el 2026 en Mar del Plata. Nacidos en Necochea, cuentan con seis álbumes de estudio y cuatro discos en vivo, su propuesta combina rock con funk, psicodelia, música celta y ritmos latinos, enriquecidos por violín, acordeón y sintetizadores.

Un día después, el 24 de enero, Ciro y Los Persas con Andrés Ciro Martínez a la cabeza, que ofrecerá un show con los grandes temas de la banda y clásicos de Los Piojos. Luego de un 2025 con presentaciones en Córdoba, Rosario, San Juan, Godoy Cruz, Buenos Aires y Punta del Este, el grupo inicia el nuevo año con fechas confirmadas en Cosquín Rock y una gira europea en septiembre por Barcelona, Madrid, Mallorca y Málaga.

La actividad seguirá el 25 de enero con La Konga y La Delio Valdez. Por primera vez en su historia, la banda cordobesa y la orquesta porteña compartirán escenario. Este encuentro, enmarcado en sus giras de verano, promete ser un hito dentro de la música tropical argentina.

Finalmente el 6 de febrero Divididos regresará a Mar del Plata tras lanzar su esperado nuevo disco, “Divididos”. El material fue presentado el 14 de noviembre en el Movistar Arena, en un evento que incluyó la proyección del documental “Sonidos, barro y piel”. El álbum reúne canciones inéditas y otras ya conocidas, como “Mundo ganado”, “Insomnio”, “Cabalgata deportiva” y “San saltarín”.