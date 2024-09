Círculo y Kimberley con objetivos diferentes en la última fecha

El “Dragón” y el “Papero” jugarán este domingo a las 15.30, por la última fecha del Federal A y con objetivos diferentes, pero con la misma necesidad de sumar puntos para cumplirlos.

EL “BICHO VERDE” QUIERE SEMIFINALES

Kimberley visitará a Camioneros de Luján (sin chances de clasificar) y necesita ganar para poder meterse en las semis, y claro, esperar que Argentino de Monte Maíz (que juega contra el clasificado Ciudad Bolivar también a las 15.30) no sume de a tres. En caso de que la “K” no pueda doblegar a Camioneros, no solo tendrá que estar pendiente de Argentino sino de Santamarina, que tiene un punto menos pero si le gana al devaluado Olimpo en Bahía Blanca, también tendrá una clara posibilidad de quedarse con el segundo lugar.

Con el funcionamiento que mostró el equipo de Mariano Mignini en este torneo, tiene argumentos de sobra para vencer al último de la Zona Campeonato A, pero está claro que el factor psicológico y emocional va a tener un papel preponderante, y se verá como maneja esta cuestión Kimberley en un encuentro tan determinante.

Tabla de posiciones – Zona Campeonato A

2° Villa Mitre 14 puntos – 0 diferencia de gol – TIENE FECHA LIBRE.

3° Argentino de Monte Maíz 12 – (+3).

4° KIMBERLEY 12 – (+3).

5° Santamarina de Tandil 11 – (+4).

CÍRCULO DEPORTIVO QUIERE SEGUIR EN EL FEDERAL A

El equipo otamendino recibirá a Juventud Unida de San Luis, y obteniendo un empate le será suficiente para mantener la categoría, independientemente de lo que pase con el “Tren de Barrio Talleres”.

En el peor de los escenarios, el “Papero” tendrá que jugar un desempate contra Ferro de General Pico para dirimir el descenso al Regional Amateur, en caso de que Círculo pierda contra Juventud y los pampeanos le ganen en San Luis a Estudiantes de esa provincia. Si esto sucede, quedarían ambos con igual puntaje en la tabla del descenso de la Zona Reválida A (no rige la diferencia de gol como criterio de desempate en el Federal).

Comparte esto: Facebook

X