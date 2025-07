Circulo no pudo ganar en el comienzo de la Reválida

Por Valentin Ramallo de LVDE radio

El “Papero” igualó 0-0 contra Estudiantes de San Luis, en la primera fecha de la Zona Reválida A. Se fue expulsado Francisco Bustamante a los 69 minutos, y Jano Martínez a los 85′.

Tras la ida de Lucas Baldino por una campaña que fue de mayor a menor y desenvocó en la caída de Círculo en la Reválida, con el interinato de Esteban Fourcade (entrenador del equipo que juega en la liga local) cerró una transición a la espera de la llegada del nuevo D.T Diego Cochas, el martes a las 10. Cochas tiene pasado en Racing de Córdoba y genera expectativas.

En cuanto al duelo contra el elenco de San Luis, el resultado fue injusto. El “Papero” fue superior en el primer tiempo, pero no pudo capitalizar las llegadas de gol que fabricó. Y como en el fútbol “son momentos”, como diría Miguel Russo, en el complemento nada fue igual para el local. Más allá de la expulsión de Francisco Bustamante, Círculo no fluyó y se tuvo que conformar con un punto en el Guillermo Trama. Estudiantes tuvo las suyas, pero no al punto de merecer el empate que se llevó. Sobre el final, Jano Martínez vio la roja y será baja el próximo fin de semana.

En la próxima, Círculo Deportivo recibirá una vez más a un viejo conocido: Santamarina.

SINTESIS:

CÍRCULO DEPORTIVO: Nicolás Báez; Zurita, Jano Martínez, Sebastián Álvarez y Agustín Velasco; Laureano Tello, Julián Vilchez, Ramiro Makarte y Ramiro Banchio; Imanol Iriberri y Juan Bonet. DT: Esteban Fourcade.

ESTUDIANTES DE SAN LUIS: Marcos Abrahin; Pablo Caro, Juan Rosales, Iñaki Esteves y Pablo Pereyra; Francisco Bustamante, Díaz Villalba, Joaquín Bustamante y Juan Puliafito; Alex González y Franco Cabrera. DT: Hernán Darío Ortiz.

GOLES: –

CAMBIOS CÍRCULO: 0′ ST Orlando Sosa por Pereyra; 59′ Alan Galeano por Banchio; 75’ Leandro Duarte por Galeano (lesionado) y Beltramone por Makarte; 86’ Lisandro Ramírez por Bonet.

CAMBIOS ESTUDIANTES: 62’ Alexander Carabalí por González; 78’ Matías Ruíz Sosa por Cabrera y Vicente Valenzuela por Puliafito.

INCIDENCIAS: 69′ expulsado Francisco Bustamante (ESL); 85′ expulsado Jano Martínez (CD).

ESTADIO: Guillermo Trama.

ÁRBITRO: Francisco Morón.