Círculo goleó y se entusiasma

Círculo Deportivo goleó 4 a 0 a Sol de Mayo de Viedma, por la fecha 8 de la Zona A Reválida del Torneo Federal A. En Otamendi, los goles fueron de Imanol Iriberri, Leandro Duarte, Juan Bonet y Laureano Tello.

Arrancó la anteúltima fecha de la Segunda Etapa del Federal A, y el equipo de Diego Cochas venció de manera contundente a uno de los rivales que pelean por clasificar a la segunda fase de la Reválida. Madrugó Iriberri al minuto, Duarte y Bonet aumentaron la diferencia y en el segundo tiempo Tello puso cifras definitivas. Goleada 4-0 que deposita al «Papero» en el tercer lugar de la tabla (en zona de clasificación) al menos hasta que se dispute toda la fecha.

Formación de Círculo Deportivo:

Nicolás Báez; Mauro Zurita, Sebastián Álvarez, Jano Martínez y Agustín Velasco; Laureano Tello, Claudio Cevasco, Juan Bonet y Ramiro Makarte; Leandro Duarte e Imanol Iriberri.