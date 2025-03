Círculo ganó en el José Alberto Valle en el debut

En el estreno de ambos en el Federal A 2025, el “Dragón” fue derrotado por el “Papero” 1 a 0, gracias al gol de Imanol Iriberri a los 35 minutos de la primera etapa. El encuentro fue válido por la fecha 1 de la Zona 1. ( foto prensa club Kimberley)

En esta especie de “clásico” local, en este duelo que enfrentó a dos representantes del fútbol marplatense, Círculo Deportivo se impuso ante un Kimberley que no tuvo su día. Poco claro en tres cuartos de cancha para adelante, a los dirigidos por Mariano Mignini les costó llegar al arco custodiado por Nicolás Báez con peligrosidad, en parte también por lo bien parada que lució la defensa visitante en casi todo el partido.

En el primer tiempo, hubo mucha lucha en el mediocampo y poca precisión. Esto motivó al “Dragón” de forma cada vez más frecuente a recurrir al juego aéreo, ya que por abajo no había manera. Ever Ullúa (sobretodo) y Nahuel Roselli fueron los más movedizos. El “Papero”, con algunos avances, comenzó a llevar riesgo al arco rival, primero exigiendo en dos tiempos a Tomás Casas en una pelota parada, y en segundo lugar con una volea desvíada de Nicolás Rosa.

La tercera llegada fue la vencida: de contraataque, Leandro Vella se la cedió a Imanol Iriberri por derecha, este último enganchó para su zurda y sacó un remate al primer palo para desatar el grito de gol “papero”, en los hinchas que llegaron desde Nicanor Otamendi y le dieron un gran marco al partido.

En el complemento, a los 15′, Mignini hizo cuatro cambios juntos. No cambió mucho la ecuación, mas allá de que revitalizó los ataques y estuvo más cerca del gol que en los 45′ iniciales. De los ingresos, Braian Cos fue el más rutilante. El delantero proveniente de Aldosivi le ganó en la corrida al zaguero Sebastián Álvarez pero se topó, a la hora de la ejecución, con la salvada de Báez con las piernas, ya en los últimos 15′. En el tramo final, nuevamente y de cabeza apareció Cos, pero la volada estupenda del guardameta evitó el empate.

Antes de aquella jugada, el “Papero” lo pudo haber liquidado con Vella, que quedó mano a mano con el defensor central Mateo Rinaldi: como exige el manual, en zona de definición y con arquero adelantado, el ex-Alvarado la picó pero la traversa jugó para Kimberley en dicha ocasión. El “Dragón” siguió buscando pero no hubo caso, fue la mañana/mediodia de Círculo Deportivo, con sus jugadores festejando trepados al alambrado despues del pitazo final, junto a sus simpatizantes que recibieron al equipo con bombas de humo verdes y rojas, y celebraron con más pirotecnia un gran triunfo, triunfo que construyó con orden táctico, solidez defensiva y una “K” poco profunda y desorientada en el campo.

Para el elenco de la avenída Independencia, una nueva caída contra este rival en el José Alberto Valle, como en 2024 y con idéntico resultado. Arranque con el pie izquierdo pero revancha rápida en Polonia y Vértiz, ante Deportivo Rincón el próximo fin de semana. Por su parte el conjunto de Lucas Baldino, recibirá a Santamarina de Tandil el próximo miercoles a las 16.

OTROS RESULTADOS DE LA ZONA 1

En el grupo que comparten Kimberley y Círculo, debutaron con triunfo Guillermo Brown (candidato para el ascenso por historia y por venir del Nacional) sobre Germinal de Rawson, y Deportivo Rincón sobre Cipolletti. Villa Mitre empató con Santamarina en Tandil y el partido de Olimpo-Sol de Mayo (Viedma) fue aplazado por la situación de las inundaciones en Bahía Blanca.

Síntesis del partido

KIMBERLEY: Tomás Casas; Tomás Loscalso, Mateo Rinaldi, Tomás Mantia y Hernán Sosa; Agustín Vázquez, Nahuel Roselli y Ezequiel Goiburu; Ever Ullúa, Sebastián Gularte y Rodrigo Ríos. DT: Mariano Mignini

CÍRCULO DEPORTIVO: Nicolás Báez; Mauro Zurita, Jano Martínez, Sebastián Álvarez y Agustín Velasco; Julián Vilchez, Claudio Cevasco, Leandro Vella y Nicolás Rosa; Thomas Silvero e Imanol Iriberri. DT: Lucas Baldino

CAMBIOS KIMBERLEY: 60′ Jonathan Zárate por Vázquez, Braian Cos por Gularte, Leonardo Verón por Ríos y Mauricio Miori por Roselli; 79′ Facundo Rojas por Goiburu

CAMBIOS CÍRCULO: 65′ Tomás Sposato por Velasco y Áxel Villegas por Rosa; 74′ Marcos Hermann por Iriberri y Joaquín Indacoechea por Vilchez; 82′ Alan Galeano por Silvero.

GOLES: 35′ Imanol Iriberri (CD).

Árbitro: Diego Novelli.

Estadio: José Alberto Valle.