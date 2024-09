Círculo Deportivo ganó en un momento clave

Por Valentin Ramallo

El “Papero” venció a San Martín de Mendoza por 2 a 0, gracias a los goles de Yoel Juárez a los 15 minutos del primer tiempo e Iván López a los 40′ de la complementaria. El partido fue válido por la fecha 7 de la Zona A Reválida del Federal A.

Con mucho amor propio, Circulo ganó un encuentro clave y salió a buscar el triunfo desde un primer momento. Un cabezazo de Imanol Iriberri que encontró el palo y un aviso de Juárez por vía áerea fue el preludio del primer gol: centro preciso desde la derecha para Yoel y testazo hacia abajo para vencer la valla del arquero Damián Cebreiro.

El “Chacarero”, sin ideas durante todo el encuentro dominó la pelota, pero logró poner en riesgo la ventaja otamendina en contadas ocasiones. El equipo de Hernán Meske comenzó a apostar a la contra, encontrando espacios en defensa de un rival que no le quedaba alternativa que seguir buscando la igualdad, y cuando faltaban poco más de 5 minutos para el cierre, el juveníl López que sustituyó a Lautaro Ceratto en el complementó liquidó el trámite, gambeteando y definiendo ante la salida del guardameta.

El “Papero” no ganaba en cancha desde el 16 de junio de 2024, cuando venció a Cipolletti (posteriormente le computaron los puntos contra Sansinena). Vitales tres puntos para la lucha por la permanencia en el Federal A, y encima, en la previa del partido contra Ferro de General Pico, que hoy por hoy es el último de la tabla del descenso y que no pudo doblegar a “Cipo”.

Tabla de posiciones (Descenso Zona A Reválida)

7° CIRCULO DEPORTIVO 25 puntos

7° Estudiantes de San Luis 25

9° Ferro de General Pico 19*

*Descendería al Torneo Regional Amateur.

SINTESIS

CÍRCULO DEPORTIVO (2): Lerena; Zaragoza, Federico Moreno, Maximiliano Coronel e Inostroza; Ángel Gómez, Zolorza, Sebastián Heredia y Juárez ; Ceratto e Iriberri. DT: Hernán Meske.

SAN MARTÍN (MENDOZA) (0) Cebreiro; Vaschetto, Gobbi, Viscarra y Nahuel Bernabé; Fabricio Ojeda, Ojeda Viale, Gastón Pedernera y Martín Taborda; Ignacio Morales y Germán Sosa. DT: Daniel Arias.

CAMBIOS: PT, 35? Tonso por Taborda (S).

ST, 3? Costella por Ángel Gómez (C), 16′ Conci por Pedernera (S), 18? Iván López por Ceratto (C), 28? Gonzalo Ríos por Fabricio Ojeda (S), 32? Matías Leguizamón por Iriberri (C).

ARBITRO: José Sandoval.

ESTADIO: Guillermo Trama.

