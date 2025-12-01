Cine Debate propone para los domingos de diciembre “El cine que no vemos”

El ciclo Cine Debate, que coordina Diego Menegazzi todos los domingos en Teatro Estudio (Independencia 2233) anunció su programación de diciembre, que estará enmarcada en la propuesta “El cine que no vemos”. Las funciones serán siempre a las 19:00.

Para el domingo 7 se anuncia “Comedia de la inocencia” (Francia, 2000) de Raúl Ruiz, con Isabelle Huppert, Jeanne Balibar y Charles Berling. Camille, un niño precoz y apasionado por las videocámaras, sorprende a todos con un comportamiento extraño durante su cumpleaños. Poco después le confiesa a Ariane que ella no es su verdadera madre. Convencida por el chico, lo acompaña hasta una casa en un barrio desconocido, donde vive la mujer que él asegura es su madre. Allí encuentran a Isabella, quien perdió a su hijo Paul dos años atrás y acepta asumir el rol de madre de Camille.

El ciclo continuará el domingo 14 con “Harakiri” (Japón, 1962) de Masaki Kobayashi, con Tatsuya Nakadai, Rentar? Mikuni y Shima Iwshita. En el Japón del Siglo XVII, tras la guerra civil, numerosos samuráis se ven condenados a la miseria. Entre ellos está Hanshiro Tsugumo, un veterano que decide poner fin a su vida con honor. Para ello acude a la residencia del clan Iyi con el propósito de practicarse el harakiri, pero antes pide permiso para relatar la historia que lo llevó a tomar tan dolorosa decisión.

La proyección del domingo 21 traerá “Onírica” (Polonia/Italia/Suecia, 2014) de Lech Majewski, con Michael Tatarek, Elzbieta Okupska y Jacenty Jedrusik. Adam, joven profesor de literatura, sobrevive de manera milagrosa a un accidente automovilístico en el que pierden la vida su novia y su mejor amigo. Poco después abandona su carrera, aunque no logra desprenderse de su obsesión por la “Divina comedia”. Su único refugio son los sueños, poblados de visiones inspiradas en Dante, donde puede reencontrarse y dialogar con sus seres queridos.

La última función será el domingo 28 con “Marshall” (Estados Unidos, 2017) de Reginald Hudlin, con Chadwick Boseman, Kate Hudson y Josh Gad. Este drama histórico narra los primeros pasos en la carrera de Thurgood Marshall, abogado de la NAACP que más tarde se convertirá en el primer juez afroamericano de la Corte Suprema de Estados Unidos. Ambientada en Connecticut en 1940, la historia lo muestra defendiendo a un chófer negro acusado de violar e intentar asesinar a su empleadora blanca.

Fuente: www.funcinema.com.ar