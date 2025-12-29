“Cine debate” abre el 2026 con un ciclo dedicado a los grandes directores

El ciclo “Cine debate” anunció la programación de enero bajo la propuesta “Grandes directores”, actividad que se realizará todos los domingos a las 20:00 en Teatro Estudio (Independencia 2233). Se verán películas de Béla Tarr, Herbert Ross, Manoel de Oliveira y Robert Siodmark.

La programación comenzará el domingo 4 con “La condena” (Hungría, 1988) de Béla Tarr, con Míklos Székely, Gyula Pauer y Vali Kerekes. Karrer lleva una existencia solitaria en un pueblo minero. Pasa las tardes en el bar “Titanik”, donde canta una mujer de la que está enamorado. Cuando un conocido le propone un negocio de contrabando, decide cederlo al marido de la cantante para poder quedarse a solas con ella.

Para el domingo 11 se anuncia “Sueños de un seductor” (Estados Unidos, 1972) de Herbert Ross, con Woody Allen, Diane Keaton y Tony Roberts. Allan Felix es un crítico de cine recientemente divorciado que padece una curiosa alucinación recurrente: Humphrey Bogart aparece para aconsejarlo en sus intentos de seducción. Sus amigos Dick y Linda le organizan citas, pero la inseguridad de Allan hace que todas terminen en fracaso.

El ciclo continuará el domingo 18 con “Inquietud” (Portugal, 1997) de Manoel de Oliveira, con Luís Miguel Cintra, Irene Papas y Diogo Dória. Tres relatos de naturaleza muy distinta se entrelazan con ingenio. El primero muestra a un padre que impulsa a su hijo a suicidarse para evitar la decadencia. El segundo, ambientado en el Oporto de los años treinta, sigue a una prostituta atrapada entre la vida y la muerte. El último presenta la historia de Fisalina, una joven campesina que un día descubre que sus dedos son de oro.

Finalmente el domingo 25 se proyectará “El diablo ataca de noche” (Alemania, 1957) de Robert Siodmak, con Claus Holm, Annemarie Düringer y Mario Adorf. Alemania, 1944. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la población sobrevive con alimentos racionados mientras una serie de asesinatos siembra el terror en Hamburgo. La policía investiga sin éxito hasta que las SS toman el control del caso.

Fuente: www.funcinema.com.ar