“Cine Arte” exhibe hoy el drama francés “La petite”

Hoy a las 16:00 y 18:30 el tradicional ciclo “Cine Arte” proyectará la película “La petite”, dirigida por Guillaume Nicloux, en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

Este film de 2023, coproducción entre Francia y Bélgica, está basado en la novela homónima de Fanny Chesnel. Explora temas profundos como la pérdida, la paternidad y el vínculo intergeneracional a través de una narrativa emotiva y reflexiva.

Joseph se entera de que su hijo y la pareja de éste acaban de fallecer en un accidente. Ambos esperaban un bebé a través de una madre sustituta en Bélgica. ¿Qué será del futuro niño? ¿Es Joseph el abuelo legítimo?

Impulsado por la promesa de esa vida que prolongará la existencia de su hijo, el sexagenario emprende un encuentro con una joven de carácter indomable y feroz.

El reparto principal incluye a Fabrice Luchini en el rol protagónico, junto a Mara Taquin, Juliette Metten, Maud Wyler y Sandrine Dumas.

Fuente: www.funcinema.com.ar