Cinco amigas y un secreto: “Atormentadas” desembarca en la cartelera marplatense

La obra “Atormentadas”, escrita y dirigida por Pablo Roig, llegará a la cartelera de Mar del Plata con funciones los sábado 14 y 21 en El Séptimo Fuego (Bolívar 3675) y del lunes 16 al jueves 19 en el Teatro La Guarida (Entre Ríos 1964), con una propuesta dramática centrada en los vínculos, los secretos y la tensión emocional entre cinco amigas.

Tras siete temporadas en cartelera, la pieza se presenta por primera vez en la ciudad con una historia que comienza durante la celebración de un cumpleaños y se ve atravesada por una confesión inesperada que modifica por completo el rumbo del encuentro.

La obra está protagonizada por Lucía Severino, Nuria Blanco, Celeste Di Giovanni, Laura Demartino y Brenda Raso, quienes interpretan a un grupo de amigas cuya relación se ve puesta a prueba cuando empiezan a emerger verdades ocultas, engaños y miedos personales, en un clima de tensión creciente donde conviven pasado y presente.

La trama se centra en Mía, una escritora que atraviesa una crisis existencial y festeja su cumpleaños número 35 junto a Carla, Delfina, Jazmín y Laura. A lo largo de la noche, salen a la luz secretos que pondrán en jaque una amistad de muchos años, con amores perdidos, sueños postergados y una relación al borde de la ruptura.

La ficha técnica incluye escenografía de Santiago Pastorino, vestuario de Jazmín Pastorino, asistencia de dirección y producción artística de Paula Rissotto Plá, producción general de Multiverso PJR Producciones y prensa a cargo de Kevin Melgar. La autoría y dirección general corresponden a Pablo Javier Roig.