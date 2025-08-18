Los principales espacios políticos definieron el cierre de listas y dieron a conocer a sus candidatos.

El 26 de octubre se elegirán 127 diputados y 24 senadores correspondientes a Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y CABA. El foco esta puesto en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. ¿Cómo se conforma el cierre de listas?

Buenos Aires, el eje de la disputa

En territorio bonaerense, La Libertad Avanza ubicó al economista José Luis Espert al tope de la boleta en el cierre de listas. Lo secundará la actriz Karen Reichardt y se anotó al diputado del PRO Diego Santilli entre los primeros puestos. En principio, la nómina incluirá a la dirigente karinista Gladys Humenuk, al armador Sebastián Pareja y a la abogada Johanna Longo.

Del otro lado, Fuerza Patria selló la unidad con el Frente Patria Grande y postuló a Jorge Taiana como cabeza de lista. Juan Grabois quedó tercero. La nómina suma a Jimena López, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano (h), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzman y Nicolás Trotta.

Fuerza Patria: Jorge Taiana encabeza la lista de diputados por la Provincia de Buenos Aires

Desde Matheu 130 explicaron la jugada y evitaron nombres con proyección a 2027: “Buscamos que la lista nacional complemente las listas provinciales, porque el 7 de septiembre hay que empezar a ponerle un límite a Milei ganando la provincia”.

Un armador bonaerense detalló el origen de la candidatura de Taiana: “Lo propuso Axel, así que lo va a tener que respaldar, y tiene suficiente kirchnerismo en sangre como para que nadie lo objete”. Cerca del gobernador se desmarcaron: “Solo fue un ejemplo, igual que el nombre de Carlos Tomada”.

CABA, la segunda estación clave

En la Ciudad, LLA competirá al Senado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acompañada por el economista Agustín Monteverde. Se suman la legisladora Pilar Ramírez y el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Para Diputados, el cierre de listas, lo encabezará el abogado Alejandro Fargosi, seguido por Patricia Holzman, el diputado Nicolás Emma y Sabrina Ajmechet; quinto y sexto lugar para Fernando De Andreis y Antonela Giampieri.

La Libertad Avanza: Patricia Bullrich encabeza la lista de senadores por CABA

El peronismo porteño confirmó a Itaí Hagman como primer candidato a diputado y a Mariano Recalde para renovar en el Senado. El cierre de listas de Diputados se completa con Kelly Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora. También competirán al Senado Graciela Ocaña (Hagamos Futuro), Esteban Paulón (Movimiento Ciudadano), Juan Martín Paleo (Potencia), Christian Castillo (Frente de Izquierda), Héctor Heberling (Nuevo Más) y Diego Guelar (UCEDE). Para Diputados encabezan Hernán Reyes (Hagamos Futuro), Alejandro Katz (Movimiento Ciudadano), Ricardo López Murphy (Potencia), Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Federico Winokur (Nuevo Más), Claudio “Turco” García (Partido Integrar) y Claudio Lozano (Unidad Popular).

Cierre de listas: otras definiciones y curiosidades

En Provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo liderará por Provincias Unidas; Nicolás Del Caño lo hará en el Frente de Izquierda y Manuela Castañeira en el Nuevo Más. Santiago Cúneo ratificó su postulación a diputado nacional y ubicó tercero a Raúl Biaggioni, “Larry de Clay”, como dato distintivo.

Las alianzas deben presentar el cierre de listas ante la Justicia Electoral hasta este domingo a la medianoche. LLA adelantó que competirá en los 24 distritos y completó los casilleros de Ciudad y Provincia, con ajustes de última hora en algunos lugares. Fuerza Patria priorizó la unidad en Buenos Aires y CABA, con Taiana y Hagman como cabezas visibles y Mariano Recalde en carrera para renovar en el Senado porteño. Provincias Unidas se mostró con Juan Schiaretti al frente en Córdoba.

Uno por uno, las provincias

Cierre de listas de cada una de las provincias:

Córdoba. Provincias Unidas llevará al exgobernador Juan Schiaretti, seguido por Carolina Basualdo y Miguel Siciliano. En LLA faltaba confirmar el primer lugar; sonaban Gabriel Bornoroni o la pastora Evelin Barroso. Encabezan además Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Pablo Carro (Fuerza Patria), Ramón Mestre (UCR), Héctor Baldassi (Ciudadanos), Liliana Olivero (Frente de Izquierda) y Julia Di Santi (Nuevo Más).

Mendoza. LLA postula al ministro de Defensa Luis Petri. También encabezan Emir Félix (Frente Justicialista), Micaela Blanco (Frente de Izquierda), Jorge Difonso (Provincias Unidas) y Mario Vadillo (Partido Verde).

Río Negro. LLA definió a Lorena Villaverde para senadora y a Aníbal Tortoriello para diputado. Fuerza Patria lleva a Martín Soria al Senado y a Adriana Serquis a Diputados. Completan Mónica Martín (Nuevo Más) y Facundo López (Juntos Somos Río Negro) al Senado; Aquiles Aqañazco Nieto y Juan Pablo Muena a Diputados.

Neuquén. LLA impulsa a Nadia Márquez al Senado y a Gastón Riesco a Diputados; el radical Pablo Cervi acompañará en la boleta de senadores. El peronismo definió a Silvia Sapag (Senado) y Beatriz Gentile (Diputados). En el cierre de listas también figuran Carlos Quintriqueo (Más por Neuquén), Maximiliano Irrazabal (Nuevo Más) y Julieta Corroza (La Neuquinidad) para el Senado; Amancay Audisio, Keila Riquelme y Karina Maureira para Diputados.

Chaco. Fuerza Patria confirmó a Sergio Dolce (Diputados) y Jorge Capitanich (Senado). En el frente oficialista —alianza entre libertarios y radicales— faltaba la ratificación; Alfredo “Capi” Rodríguez y Víctor Zimmermann aparecían con chances.

Entre Ríos. Para Diputados se anotaron Guillermo Michel (Fuerza Patria), Paola Rubattino (Ahora la Patria) y Nahuel Leis Pou (Nuevo Más). LLA no había anunciado su primer nombre. Al Senado irán Joaquín Benegas Lynch por los libertarios (aliados al gobernador Rogelio Frigerio), Adán Bahl por Fuerza Patria y Carolina Gaillard por Ahora la Patria.

Chubut. Encabezan Ana Clara Romero (Despierta Chubut) y Maira Frías (LLA). También competirán Juan Pablo Luque (Unidos Podemos) y Alfredo Béliz (La Fuerza del Trabajo Chubutense). LLA sumará a Ximena Rijel, Alessandra Minnicelli y un veterano de Malvinas.

Salta. Juan Manuel Urtubey será candidato al Senado por Fuerza Patria. El oficialismo provincial de Gustavo Sáenz y LLA no habían ratificado listas; se evaluaba un salto al Senado de la diputada María Emilia Orozco.

Santiago del Estero. El mismo día se elegirán gobernador y legisladores nacionales. Al Senado irán Gerardo Zamora (Frente Cívico), Tomás Figueroa (LLA), Facundo Pérez Carletti (Despierta Santiago) y José Emilio Neder (Fuerza Patria Peronista). Para Diputados: Jorge Mukdise (Frente Cívico), Laura Godoy (LLA) y Héctor Ruiz (Despierta Santiago).

Corrientes. Vamos Corrientes postula al legislador Diógenes González. Por LLA competirá la actriz Virginia Gallardo. En Fuerza Patria se evaluaba a Raúl Hadad.

Tucumán. Encabezan Osvaldo Jaldo (Frente Tucumán Primero), Federico Pelli (LLA), Roberto Sánchez (Unidos por Tucumán) y Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).