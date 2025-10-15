Cientos de fieles celebrarán el Jubileo de las Familias en Nuestra Señora de Schoenstatt

El próximo sábado 18 de octubre se realizará el Jubileo Diocesano de las Familias en el marco de la fiesta de Nuestra Señora de Schoenstatt. La actividad será en el Santuario de Schoenstatt de Mar del Plata ubicado en Fray Luis Beltrán 7800; comenzará a las 15 con la procesión y luego la misa a las 16.30 presidida por el Obispo diocesano Mons. Ernesto Giobando sj.

«Este año, la celebración se realizará bajo el lema ‘Familia de María, corazón de la esperanza, en el sábado previo al Día de la Madre, una fecha muy significativa para todos los argentinos, ocasión propicia para agradecer el don inmenso de la familia.La jornada comenzará con la procesión por las calles del barrio, en un clima de fiesta y encuentro, animada por la presencia de niños, abuelos, matrimonios y familias enteras. Luego, a las 16:30 celebraremos juntos la Santa Misa, presidida por nuestro obispo Mons. Ernesto Giobando. Durante la Eucaristía pediremos y agradeceremos especialmente por todas las familias de nuestra diócesis, renovando la esperanza que brota del Evangelio y recibiendo la bendición que nos impulsa a seguir caminando como Iglesia», manifestaron desde el Equipo Coordinador.

«Para el acceso al Santuario, además de las líneas regulares de transporte público, contaremos con colectivos especiales que saldrán desde Mitre y San Martín, con costo adicional, y trasladarán a los peregrinos hasta el predio. Confiados en que será una jornada de gracia y encuentro, los esperamos con el corazón abierto para agradecer juntos la vida, la fe y la familia» expresaron los organizadores.

Más info en el instagram @santuariomdp o el facebook https://www.facebook.com/SchoenstattMdp