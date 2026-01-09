Científicos del Palo y Hombrepié compartirán una noche de rock en Mar del Plata

Las bandas Científicos del Palo y Hombrepié se presentarán juntas el próximo sábado 31 a las 20:00 en la Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830), en una noche de rock que reunirá a dos generaciones de la escena independiente argentina.

Científicos del Palo, el trío marplatense integrado por Pepo San Martín en guitarra y voz, Carlos “Popete” Andere en bajo y Manu Cena en batería, ofrecerá un show que recorrerá material de sus siete discos. Formada en los años 2000, la banda fusiona rock con bases funk, ritmos folklóricos y reggae, y se caracteriza por una lírica que aborda lo social, la existencia y las relaciones humanas desde una marcada línea ideológica.

Durante 2025, Científicos del Palo realizó una extensa gira por distintas ciudades del país, que tuvo su cierre a fines de noviembre en el Teatro de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, el grupo se encuentra trabajando en el lanzamiento de su disco en vivo “Justicialista, Volumen 3”, material que estará acompañado por un video con imágenes de diferentes shows a lo largo de su trayectoria.

La apertura de la noche estará a cargo de Hombrepié, banda de rock alternativo formada en noviembre de 2016 en Mar del Plata. El proyecto está liderado por Joaquín Stanzione en guitarra y voz y Max Szlinger en batería y voz, núcleo creativo desde el cual se desarrollan las composiciones y la identidad sonora del grupo.

La propuesta musical de Hombrepié combina la potencia del rock con la sensibilidad de la canción y la experimentación sonora, transitando entre riffs eléctricos, climas introspectivos y ritmos de raíz latinoamericana. En vivo, la banda cuenta con una formación ampliada que incluye la participación de Juan Ante en guitarra y Germán D’Aloia en bajo.

Tras el lanzamiento de “Mambo” en 2025, Hombrepié continúa profundizando su identidad artística con su más reciente single, “Sus caramelos”, una canción que explora la tensión entre el deseo, la confusión emocional y las contradicciones de los vínculos contemporáneos.