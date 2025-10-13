Científicos del CONICET participarán del ciclo “El teatro y la escuela”

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Teatro Auditorium presentarán una nueva función del ciclo “El teatro y la escuela”, con una charla gratuita a cargo de científicos del CONICET. La actividad, dirigida a instituciones educativas del segundo ciclo de nivel primario, se realizará el próximo viernes 31 a las 09:30 y 14:30 en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

Los especialistas involucrados son Emiliano Ocampo, Ezequiel Mabragaña, Florencia Matusevich y Nahuel Farías, del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC), dependiente del CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Entidades educativas de la región podrán asistir sin costo, siempre que realicen una inscripción previa. El programa “El teatro y la escuela” se desarrolla en el Teatro Auditorium, bajo la producción del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

En esta ocasión, los expertos compartirán detalles de la Expedición “Underwater oases of Mar del Plata canyon: talud continental IV”, realizada a bordo del Falkor (too) en colaboración con la Fundación Schmidt Ocean Institute. Durante la charla, relatarán su experiencia en el fondo marino, exhibirán material investigado y abordarán temas como el proceso de estudio científico y la participación en expediciones oceánicas.

Para informes e inscripción, los interesados pueden dirigirse a la Oficina de Extensión Cultural del Teatro Auditorium o enviar un correo electrónico a auditoriumextension@gmail.com.