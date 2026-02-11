Cien días de vértigo: Di Carlo busca transformar a River, pero el fútbol le juega en contra

Stefano Di Carlo, el presidente más joven en la historia de River, renovó al director técnico Marcelo Gallardo, impuso austeridad en el mercado de pases y lanzó la ampliación del Monumental, pero los resultados deportivos todavía no acompañan.

Di Carlo asumió la presidencia de River el 3 de noviembre de 2025, tras ganar las elecciones con un récord del 61,7% de los votos. Con 36 años sucedió a Jorge Brito para un mandato que se extenderá hasta diciembre de 2029.

Mientras la gestión administrativa y comercial recibe elogios, los resultados deportivos siguen siendo el flanco débil. River cerró 2025 con derrota ante Boca, empate con Vélez y eliminación frente a Racing. Ya en 2026, el equipo de Gallardo mostró señales de recuperación con victorias en amistosos ante Millonarios de Colombia y Peñarol de Uruguay y triunfos de liga contra Barracas Central y Gimnasia, pero el estruendoso 1-4 ante Tigre del último sábado revivió el clima hostil en las tribunas, con insultos y reproches que no se escuchaban desde hacía tiempo.

El balance de los seis partidos disputados en estos 100 días arroja cuatro victorias, un empate y una derrota, un registro matizado por la contundencia de la caída ante Tigre. Sin Copa Libertadores en 2026 -River jugará la Copa Sudamericana-, el margen de error deportivo se achica.

La primera decisión de impacto llegó apenas 72 horas después de asumir. A tres días de visitar La Bombonera por el superclásico, Di Carlo anunció junto a Marcelo Gallardo la renovación anticipada del contrato del director técnico hasta diciembre de 2026. La apuesta fue clara: dar una señal de estabilidad institucional en un momento en que el “Muñeco” había dejado de ser intocable por los magros resultados deportivos. La reacción inmediata en la cancha, sin embargo, no se produjo: River cayó 2-0 ante Boca y cerró 2025 sin ninguna victoria bajo la nueva conducción.

El giro más marcado se dio en el mercado de pases. En los tres períodos anteriores, River había desembolsado 70 millones de dólares en 16 jugadores sin un rendimiento futbolístico equivalente. Di Carlo impuso un presupuesto aproximado de 20 millones de dólares -por ahora subejecutado- y cambió las reglas de contratación: tope fijo del 60% del salario, con el resto atado a productividad y cumplimiento de objetivos, premios exclusivamente por obtención de títulos y reducción de comisiones a representantes e intermediarios.

El mayor desembolso fue el de siete millones de dólares por el pase completo de Aníbal Moreno. Fausto Vera llegó en préstamo por 500.000 dólares con opción de compra en cuatro millones, en una operación similar a la de Matías Viña. El ecuatoriano Kendry Páez, cedido por Chelsea por 18 meses sin cargo ni opción de compra, representa una apuesta distinta, aunque el club inglés conserva la posibilidad de buscarlo en junio.

No todo salió según lo planeado. Los juveniles Santino Andino y Maher Carrizo prefirieron emigrar al exterior antes que jugar en River. Las gestiones por Claudio Echeverri y Gianluca Prestianni chocaron con la negativa de sus clubes europeos. El puesto de centrodelantero, principal reclamo de la hinchada, quedó sin resolver. Y el caso de Sebastián Villa, que se ofreció al club, fue descartado por una suma de factores: el costo elevado (12 millones), su pasado en Boca y su procesamiento por violencia de género.

La pérdida más dolorosa fue la de Luca Scarlato, volante ofensivo de apenas 15 años que emigró a Europa amparado en la patria potestad. Sin herramientas legales para retenerlo, River negoció con Parma futuros beneficios económicos e inició un proceso judicial en la FIFA contra el representante del juvenil.

Sobre fines de enero y principios de febrero, Di Carlo presentó el proyecto que aspira a ser la marca de su gestión: la ampliación y techado completo del Monumental. Una nueva bandeja en forma de anillo sumará 16.000 localidades y llevará el aforo a 101.000 espectadores, con butacas rojas y blancas en lugar de las grises instaladas durante la gestión de Jorgito Brito.

Los trabajos comenzarían en abril tras una licitación bajo observación de expertos, se extenderán durante tres años y tendrán un costo estimado de 100 millones de dólares financiados con crédito internacional a largo plazo.

Este jueves a las 19.15, River recibirá a Argentinos Juniors en el Monumental por la Liga Profesional, una oportunidad para empezar a cerrar la brecha entre una gestión que avanza a ritmo frenético fuera de la cancha y un equipo que todavía busca su identidad dentro de ella.