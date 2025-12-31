Cibrián, Eber Ludueña y Jey Mammon encabezan la cartelera del Teatro Carreras

El Teatro Enrique Carreras reabre sus puertas para dar inicio a una nueva temporada de verano en Mar del Plata, con una programación encabezada por Pepe Cibrián, Eber Ludueña y Jey Mammon. La emblemática sala presenta una cartelera amplia y diversa, curada por Bacchi Producciones y Supernova.

Uno de los hitos de la programación es la llegada de Pepe Cibrián, figura trascendental del teatro argentino, quien por primera vez hará temporada en Mar del Plata como autor e intérprete. Con “Habla Marica”, su homenaje a Federico García Lorca, propone un cruce entre poesía, memoria e identidad que dialoga con la historia cultural de la ciudad y con el público que elige a Mar del Plata como capital teatral del verano.

La cartelera incluye además una selección de espectáculos que aportan variedad de lenguajes y estilos. Jey Mammon presenta su show “Jey de girafa”; Eber Ludueña ofrece humor popular; Pablo Agustín llega con “Criado por lobos”, un unipersonal ácido y contemporáneo; y Gonza Fonseca suma su mirada filosa sobre la vida cotidiana.

También se presentan Norberto Jansenson con “Una magia posible”; Virginia Demo con una propuesta actual; Nancy Gay con su stand up “Algo entendí, ¿o no?”; el espectáculo musical “Noche de boleros”; Astro CLA con su combinación de astrología y humor; y SAUDA, el grupo coral marplatense que aporta una experiencia vocal contemporánea. A ello se suma el espectáculo familiar “Fiami y el maravilloso mundo del Pupi”.

El teatro amplía además su oferta con propuestas destinadas al público infantil y juvenil, entre ellas “Plim Plim” y “Batalla de Idols – KPOP Oficial Tour”, reafirmando su vocación de espacio cultural integral y accesible para todas las edades.