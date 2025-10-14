Chiquito Romero explicó que su pelea con el plateísta «sentenció» su ciclo en Boca y vaticinó: «Voy a volver»

Después de haber pasado todo lo que va de 2025 colgado en Boca, el arquero Sergio Romero acordó su salida del Xeneize y recalará ahora en Argentinos Juniors, club que sumará a Chiquito como reemplazante de Diego Rodríguez, tras la grave lesión que lo marginará del resto de la temporada.

Colgado en Boca durante todo 2025, a Sergio Romero le apareció una opción inesperada para emigrar en el corto plazo: Argentinos Juniors. Ante la reciente lesión de Diego Rodríguez, el Bicho sumará un arquero para las semifinales de la Copa Argentina y la primera opción que baraja el entrenador Nicolás Diez es Chiquito. Este lunes hubo una reunión positiva entre la entidad de La Paternal y el guardameta, donde acordaron un contrato hasta fin de año.

«El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos», comunicó el Xeneize en sus redes sociales.

El experimentado futbolista acordó su salida de Boca y rescindió su vínculo, algo que para el Xeneize redundará en un importante ahorro contractual. En tanto, el Bicho suma a un futbolista de mucha experiencia, tanto en el plano nacional como internacional, a bajo costo, dado que Romero aceptó rebajar sus pretensiones salariales.

Inicialmente, parecía que Chiquito no iba a poder jugar el Torneo Clausura y solo sería sumado para la Copa Argentina, pero lo cierto es que AFA autorizó su inscripción dado que el 70% del torneo no se cumplió como consecuencia de la existencia de los Playoffs.

La dirigencia del Xeneize, con Juan Román Riquleme como presidente, no puso reparos para la salida del golero de 38 años, fundamentalmente a raíz de que hoy Agustín Marchesín, Lendro Brey (al que sondearon y la institución de La Ribera declaró innegociable) y Javier García están por encima en la consideración.

Asimismo, su contrato terminaba en diciembre y no estaba en los planes renovarle, con lo cual se irá libre a fin de año si no cambia de destino.

Aunque Romero no atajó en los más de diez meses que van del año, en Argentinos lo tenían como prioridad más allá de que la segunda opción que barajaron fue Facundo Altamirano, de San Lorenzo.

Desde el episodio con el plateísta en 2024 y la posterior operación de rodilla, Chiquito no volvió a jugar en 2025 y ni siquiera era tenido en cuenta, ya que Russo priorizó como suplente a Leandro Brey e incluso a Javier García como tercera opción.

De hecho, recién ante Aldosivi, que el DT decidió que viajen todos a excepción de Cristian Lema (borrado), Romero reapareció por primera vez en la lista de convocados. No obstante, como en todo el año, ni siquiera formó parte de los suplentes. El último partido del ex arquero de la Selección Argentina data del 23 de noviembre de 2024 en cancha de Huracán, cuando atajó en el 0-0 en Parque Patricios, previo a la eliminación de Boca en la Copa Argentina con Vélez.

Su historia en Boca, con vaivenes extremistas entre la gloria que no pudo ser en la Copa Libertadores 2023 y la debacle en 2024, tiene las horas contadas: su contrato termina a fin de año y, salvo una salida prematura a Argentinos, se irá del club en condición de libre sin volver a sumar minutos.