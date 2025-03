Chicho Serna respaldó a Gago y explicó por qué Paredes no llegó a Boca

Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, rompió el silencio en exclusiva con TyC Sports y recalcó el respaldo de la dirigencia a la gestión técnica de Fernando Gago, pese a quedar eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores. Además, adelantó que no habrá sanción económica para Carlos Palacios y explicó, a grandes rasgos, qué sucedió en la negociación con Roma por Leandro Paredes.

Para cortar con las especulaciones, Chicho se encargó de aclarar la polémica con el chileno, quien faltó al entrenamiento del lunes porque no llegó a su vuelo de regreso por la mañana, debido a un accidente de tránsito que sufrió camino al aeropuerto. “Nos llamó cuando tuvo un incidente e inmediatamente nos lo comunicó. Como cualquier ser humano, puede tener un problema. Al otro día se presentó a trabajar. No habrá sanción económica porque es nuestro futbolista y le creemos“, afirmó, y se refirió a un posible castigo con suplencia: “Definirá el técnico si lo pone o no. Tiene 30 jugadores para elegir”.

En el camino del espaldarazo al DT, el exvolante desmintió los rumores que hablaban de una salida tras caer ante Alianza Lima en los penales y quedarse sin certámenes sudamericanos en 2025: “Cuando se dice ‘se habló’, ustedes tienen que decir ‘nosotros los periodistas hablamos’. ¿Dónde está Fernando? Todos los titulares decían: “Se va Gago, hace la práctica, el Consejo lo está esperando” ¿Y cómo siguió todo?“, comenzó, y agregó: “Actuamos de manera normal, por más que entendemos lo que genera el mundo Boca y lo que quieren hacer creer para afuera”.

Pintita se sobrepuso al huracán e hilvanó tres victorias al hilo, que se sumaron a las otras tres que había conseguido en el Apertura de la Liga Profesional. “Fernando tiene un contrato en vigencia, estamos felices con él. Está haciendo las cosas bien, el equipo mejoró notablemente y los resultados mejoraron muchísimo“, apuntó.

Para cerrar el tópico, Chicho concluyó: “Lo noté fuerte a Fernando. Estamos a gusto. Él es una persona muy ordenada y exigente. Me parece que va bien encaminado. Nos gusta para las exigencias que tiene esta camiseta”.

De todas formas, no desconoció el impacto que generó puertas adentro y entre los hinchas lo sucedido frente al equipo de Néstor Gorosito. “Lo de Alianza fue muy duro. La peor derrota desde que estoy en el Consejo. Así como otras veces pudimos ganar en los penales, esta vez no. El enojo lo entiendo, pero, desafortunadamente, nos mal acostumbramos a ganar siempre. Pero esto nos obliga a mejorar todos los días. Es una obligación estar en la Copa Libertadores el próximo año“, marcó.