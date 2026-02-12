Chicho Serna no contestó sobre si Riquelme es tacaño con los refuerzos.

Hubo ofertas, avances y hasta acuerdos de palabra, pero Boca todavía no pudo cerrar al picante delantero que está necesitando. Varios estuvieron muy cerca de vestir la camiseta azul y oro. El último: Edwuin Cetré, hoy el pase estancado tras no pasar la revisión médica. Sobre esta nueva novela brindó su opinión Mauricio Serna, quien también fue sorprendido con una filosa pregunta sobre Juan Román Riquelme.

Ídolo y viejo integrante del disuelto Consejo de Fútbol, Chicho participó de un programa deportivo “Sí era gol” de Colombia, que tiene como analista a otra gloria bostera de la talla de Óscar Córdoba, y fue empujado a opinar sobre los manejos del presidente en este mercado de pases.

«Díganos la verdad, sin filtro. Mucho han dicho de su influencia en las contrataciones de refuerzos en Boca y recientemente Kevin Serna, que hoy la está rompiendo en el Fluminense, estuvo en la carpeta del Xeneize. Pero no llegó. Así como se cayó lo de Marino Hinestroza por plata y ahora Cetré no va a jugar en La Bombonera por los exámenes médicos. ¿Juan Román Riquelme es tacaño? ¿No quieren pagar lo que verdaderamente valen nuestros jugadores?», consultó, sin filtro alguno, la inteligencia artificial que hace de panelista.

“¿Riquelme es tacaño?”: la reacción de Chicho Serna en medio del mercado de pases de Boca

Descolocado, Serna soltó entre risas: «Uy, a mí hace muchos años no me metían un planchazo de esa manera». Si bien no mencionó a Román para alejarse de cualquier polémica, sí profundizó acerca de las erogaciones del club: «Lo que pasa es que todo el mundo cree que porque es Boca tiene que pagar mucha plata. Y del otro lado, Boca, porque es Boca, cree que no tiene que pagar tanta. Entonces, en el mundo del fútbol, el dueño de un jugador quiere sacar el mejor rédito, pero el que lo va a comprar lo quiere comprar lo más barato posible».

Días antes, Chicho había llenado de elogios a Cetré, cuando parecía estar abrochada su incorporación al Xeneize. Ahora, el panorama cambió: sigue entrenando en Estudiantes, que busca renovarle el contrato, y Athletico Paranaense volvió a la carga por él. “A mí me habían contado que fue a Brasil y que, por algo de una arritmia cardíaca… Repito, no es información mía, fue lo que a mí me contaron. No sé si es real o no y no sé si por eso no pasó la revisión médica. Vuelve a Buenos Aires y es ahí donde Boca muestra el interés», vertió sobre el tema.

Y se mostró muy distante de las gestiones: «No sé en qué va la negociación, si se va a dar, si no se va a dar, si ya está caída del todo. Pero seguramente el médico Batista, que es el médico encargado en Boca, que lo conocemos muy bien, le ha hecho todas las evaluaciones del caso».

En cuanto a la postura de Boca de cambiar las condiciones y ofrecerle ahora al Pincha un préstamo con opción de compra, contemplando el riesgo que supone sumar a un extremo que presentó anomalías en los chequeos por una operación de meniscos de 2018, el exvolante colombiano soltó: «Seguramente (Batista) pasó un informe, y ese informe, yo no lo conozco, pero tal vez dirá que no está para valer lo que vale, o se está negociando, o está buscando pagar menos. No sé, pero por lo que yo he escuchado, creo que todavía están en negociaciones».