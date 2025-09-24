Chicas desaparecidas en La Matanza: confirmaron que los cuerpos hallados son de Morena, Lara y Brenda

Antonio, abuelo de Brenda y Morena, las jóvenes que fueron halladas muertas días atrás en Florencio Varela, rompió el silencio y expresó su dolor en medio del reclamo de justicia que lleva adelante la familia.

“Nadie sabe esto, no las puedo culpar, ellas saben lo que hicieron. Todos vamos a reclamar justicia, vamos a luchar para saber quiénes fueron”, manifestó el hombre en diálogo con la prensa, visiblemente afectado.

El abuelo cuestionó el accionar de la Policía y de la Fiscalía y manifestó: “Fue todo muy tarde. Estamos enojados con la policía y con los fiscales, porque no lo hicieron antes. Recuperaron barridos del día anterior”, denunció Antonio, al remarcar que las demoras complicaron la búsqueda.

En medio de la conmoción, destacó la importancia de respetar la libertad individual de las jóvenes: “Con tu cuerpo vos podés hacer lo que vos quieras”, dijo Antonio, subrayando que lo central es hallar a los verdaderos responsables.

“Son más la gente mala que la buena. ¿Quién les dio las drogas? ¿Por qué no buscamos a los responsables?”, se preguntó con dureza.

El hombre también contó cómo atraviesan la pérdida en la intimidad: “Como familia nos estamos respaldando entre nosotros. El hijo de Brenda llega a la noche y pide por la madre”, relató.

Finalmente, los familiares de Brenda y Morena aseguraron que continuarán movilizados hasta esclarecer el hecho y que no descansarán hasta que los culpables sean identificados y llevados ante la Justicia.