Charo López encabeza una nueva edición de “Noche de karaoke” en Club TRI

Charo López se presentará este domingo 25 desde las 23:30 con una nueva edición de la “Noche de karaoke” en Club TRI (20 de Septiembre 2650), en una propuesta que combina canto, humor y participación del público en un clima descontracturado.

La consigna se mantiene como sello del evento: no hace falta cantar bien, solo tener ganas de pasarla bien. La actriz, comediante y conductora invita a los asistentes a subir al escenario y animarse a interpretar canciones conocidas, generando un espacio de encuentro y diversión colectiva.

La musicalización de la noche estará a cargo de DJ Gina, quien acompañará la velada con una selección de temas pensados para sostener el clima festivo durante toda la jornada.

La propuesta está orientada a compartir entre amigos, risas y música, en una noche en la que el karaoke se convierte en una excusa para disfrutar sin prejuicios y con espíritu lúdico.