Charla Abierta en el marco de la muestra “Lo que queda / What remains”

Este viernes 5 a las 19:30 en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2280) se realizará una charla abierta con las artistas Laura Larocca, Mirjam Elburn y Laura Galeotti, en el marco de la exposición “Lo que queda / What remains”.

El encuentro, indicaron los organizadores, contará además con la participación del curador Claudio Roveda y será presentado por Vito Amalfitano, director del Teatro Auditorium.

La muestra, actualmente en exhibición y abierta al público hasta el domingo 7, se organiza a partir del concepto de las “pequeñas memorias”, noción desarrollada por Christian Boltanski para referirse a fragmentos mínimos, íntimos y persistentes que nos constituyen. Cada artista traduce este eje desde una metodología personal, donde la observación, la acción, el registro y la materialidad se convierten en formas de indagar aquello que permanece: lo que queda.

La exposición se presenta como una invitación a detenerse, contemplar y resignificar las propias memorias, recuperando aquello que atraviesa el tiempo y la experiencia.