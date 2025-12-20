CFK fue internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi: Hubo autorización judicial

- Internación de urgencia: La expresidenta Cristina Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi tras sufrir una fuerte dolencia abdominal que requirió atención inmediata.
- Protocolo médico: Profesionales la evaluaron primero en su domicilio de la calle San José y determinaron el traslado para realizar estudios exhaustivos, previa autorización judicial.
- Comunicación oficial: Desde su entorno informaron que el cuadro requería una revisión profunda y adelantaron que las novedades se darán a conocer mediante partes médicos de la institución.
- Situación procesal: La exmandataria, de 72 años, interrumpió su prisión domiciliaria por la causa Vialidad; lleva 192 días cumpliendo la condena con tobillera electrónica.
- Antecedentes clínicos: El Otamendi es su centro de referencia ante emergencias; allí se le realizó una histerectomía en 2021. También registra antecedentes por divertículos.
Noticia en desarrollo